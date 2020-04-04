Обследование на CОVID-19 прошли более 10 тыс. жителей Алматы

Алматы. 3 апреля. Kazakhstan Today - Более 10 тысяч алматинцев прошли обследование на CОVID-19, сообщила на брифинге в региональной службе коммуникаций руководитель департамента контроля качества товаров и услуг Алматы Айзат Молдагасимова, передает Kazakhstan Today.
Более 10 тысяч лиц обследованы на коронавирусную инфекцию, из которых 93 показали положительный результат", - сказал Молдагасимова.
По ее информации, наибольшее количество заболевших было выявлено среди прибывших авиарейсами из Москвы - 33%, Стамбула - 25%, Берлина - 16%, Санкт-Петербурга - 13% и Минска - 13%.
Наибольшее количество заболевших находится в возрасте 20-29 лет, на втором месте 30-39 лет и на третьем-четвертом местах 40-49 лет и 50-59 лет соответственно. Среди групп риска старше 60 лет зарегистрировано 7 случаев.
Молдагасимова также добавила, что тестов, реагентов, всей необходимой аппаратуры и средств для проведения обследований в городе достаточно.
Как сообщалось ранее, в Алматы расширили категории людей, обследуемых на коронавирус. Теперь всех, кто поступает в стационары с пневмонией и тяжелой формой ОРВИ, обследуют на коронавирусную инфекцию.
На сегодняшний день в Алматы зарегистрировано 93 случая заболевания КВИ. Всего в Казахстане числится 453 инфицированных.
Также сообщалось, что темпы прироста случаев инфицирования по Нур-Султану и Алматы стабилизированы и не превышают 30% в день.
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