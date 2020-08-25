Обстановка по коронавирусу стабилизировалась, но на выходных все равно будет локдаун - Минздрав

Нур-Султан. 24 августа. Kazakhstan Today - Официальный представитель Министерства здравоохранения Казахстана Багдат Кожахметов на брифинге в СЦК рассказал об эпидемиологической ситуации в стране и смягчении карантинных мер, передает Kazakhstan Today

По его информации, за последние три недели ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией и пневмонией в Казахстане стабилизировалась.

Если с 3 по 9 августа коронавирусной инфекцией заразились 7108 человек, скончались 222, пневмонией заразились 7940 граждан, умерли 122, то с 10 по 16 августа диагноз "КВИ положительный" подтвержден у 3995 человек, "КВИ отрицательный" - у 5344 человек. Скончались 151 человек и 64 человека. За последнюю неделю - с 17 по 23 августа COVID-19 подтвержден у 1685 человек, пневмония - у 4138 пациентов. Умерли 108 человек с положительным ПЦР-тестом и 40 - с диагнозом "пневмония", - сказал представитель Минздрава.

Он подчеркнул, что, несмотря на ослабление карантина, на выходных - 29 и 30 августа - сохранится локдаун.

Это необходимо для того, чтобы окончательно разорвать цепочку распространения инфекции и свести заболеваемость к минимуму", - подчеркнул Кожахметов.

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