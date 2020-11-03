Очереди на прохождение ПЦР-обследования в ВКО прокомментировали в ДККБТУ региона

Усть-Каменогорск. 2 ноября. Kazakhstan Today - В департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг Восточно-Казахстанской области прокомментировали большие очереди в лаборатории для прохождения ПЦР-обследования, передает Kazakhstan Today

На сегодня в социальных сетях, мессенджерах распространена информация о том, что жители городов Усть-Каменогорска и Семея своевременно не могли сдать ПЦР-анализы в лабораториях. Действительно были такие инциденты до 12.00", -рассказали в пресс-службе департамента.

В ведомстве заявили, что данная проблема была устранена, "после чего ажиотаж и очередь сократились".

Отмечается, что на территории ВКО обследования выполняют 10 лабораторий с общей мощностью более 7 тыс. исследований в сутки. В настоящее время в среднем в сутки проводится 2000-2200 исследований.

В Усть-Каменогорске работают 5 лабораторий, в Семее - 4 лаборатории", - добавили в ведомстве.

Ранее ряд СМИ сообщил об образовании огромных очередей в лабораториях Семея для прохождения ПЦР-тестов на КВИ.

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