Очки в пять раз снижают риск заболеть коронавирусом

Нур-Султан. 1 ноября. Kazakhstan Today - Исследования ученых из КНР показали, что люди, которые носят очки, значительно реже заражаются коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

Об этом на площадке форума OpenBio рассказал доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

В Китае было проведено исследование. Оказывается, люди, которые носят очки, заражаются COVID-19 в пять раз реже", - цитирует Нетесова "Российская газета".

Профессор добавил, что в Китае ситуация стала очевидной благодаря тому, что более 80% людей с нарушениями зрения предпочитают очки контактным линзам.

Пациентов в очках оказалось очень мало, среди больных всего десять процентов носили очки", - сообщил Нетесов.

Исследования китайских специалистов также показали, что вирус живет на коже до 12 часов. Поэтому мытье рук - очень важная мера профилактики, а вот прикосновения руками к лицу повышают шансы занести вирус в организм.

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