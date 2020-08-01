Одной из причин осложнения в виде пневмонии является самолечение - Бекшин

Алматы. 31 июля. Kazakhstan Today - Руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин назвал самолечение одной из причин осложнения в виде пневмонии, передает Kazakhstan Today.

Многие самостоятельно принимают антибиотики. При этом лечение любого заболевания должно осуществляться квалифицированным специалистом, врачом, обладающим достаточной базой знаний в этой области. Незнание и самолечение может привести к осложнению вплоть до летального исхода", - сообщает пресс-служба акима Алматы.

Согласно информации ДККБТУ, пневмония неустановленной этиологии - это результат бессимптомного носительства коронавируса. В некоторых случаях коронавирус, находясь на слизистых оболочках верхних дыхательных путей, не вызывает симптоматику (например, потерю обоняния, повышение температуры и т. д.), однако, спускаясь в нижние отделы дыхательных путей, становится причиной воспаления легких, пневмонии.

Инфекция из верхних дыхательных путей уходит в легкие. Верхние дыхательные органы становятся чистыми, и когда больной, бессимптомный вирусоноситель, поступает в медицинскую организацию, то ПЦР-диагностика не показывает результат. Необходима мокрота из нижних долей легких, так как инфекция ушла туда", - пояснил Бекшин.

Когда инфекция переместилась в легкие, обнаружение ее методом ПЦР становится неэффективным. Для выявления инфекции требуется сложные виды диагностики. Таким образом, пациенты, не подозревая о болезни, не лечат ее и развивается осложнение.

На сегодняшний день в стационарах города имеется около 700 таких больных, которые в свое время были бессимптомными вирусоносителями, либо занимались самолечением. Это причина, по которой появляется пневмония неустановленной этиологии", - добавил главный санврач Алматы.

Разъясняя данный вопрос, Бекшин привёл в пример случаи, когда контактные с зараженным коронавирусом могут иметь отрицательный результат ПЦР-тестирования. В медицинской практике такие пациенты выявляются методом сбора данных anamnesis morbi жалобы пациента и anamnesis vitae информация об условиях жизни, трудовой деятельности, семье и так далее. Если в ходе anamnesis vitae выявляется, что член семьи пациента переболел, или у него был выявлен положительный результат ПЦР-теста на коронавирус, то можно предположить, что пациент также является носителем, но из-за бессимптомного течения заболевания в свое время не принял меры, что привело к пневмонии неустановленной этиологии.

Бывают случаи, когда у мужчины в семье положительный результат ПЦР-тестирования, а у жены - отрицательный, однако у жены - пневмония неустановленной этиологии. Налицо - контакт с супругом", - пояснил Бекшин, добавив, что именно поэтому рекомендуют проводить дезинфицирующую обработку не только в общественных местах города, но и в домашнем помещении.

Так как если один член семьи заболел, но болезнь проходит в бессимптомной форме, то он все равно выделяет вирус во внешнюю среду, становится причиной болезни своих близких.

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