В России одобрили первый препарат от коронавируса

Москва. 31 мая. Kazakhstan Today - Первый в России препарат против COVID-19 получил одобрение Министерства здравоохранения РФ, следует из информации в государственном реестре лекарственных средств, передает Kazakhstan Today.

Торговое наименование препарата - "Авифавир". Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование - "Фавипиравир", - сообщает РИА " Новости ".

В марте Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) принял решение создать совместное предприятие с "ХимРар" для производства лекарственного препарата "Фавипиравир". Как выяснили ранее китайские ученые, это лекарство эффективно против коронавируса.

В РФПИ подтвердили получение регистрационного удостоверения от Минздрава. В фонде рассказали, что финальный этап клинического исследования препарата с участием 330 пациентов продолжается.

Препарат продемонстрировал высокую эффективность по результатам испытаний, проведенных рядом ведущих медицинских и научных центров, включая Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, МГУ имени М.В. Ломоносова и других, добавили в фонде.

Афивавир" является не только первым антивирусным препаратом, зарегистрированным против коронавируса в России, но и, возможно, самым многообещающим лекарством против COVID-19 в мире", - сказал глава фонда Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что лекарство разработали и протестировали в ходе клинических испытаний в рекордные сроки, что позволило ему стать первым зарегистрированным средством на основе "Фавипиравира" в мире.

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