Около 6 млн казахстанцев планируется привить от COVID-19 в этом году

Нур-Султан. 19 января. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании правительства сообщил о планах по вакцинации в этом году шести миллионов казахстанцев, передает Kazakhstan Today.

В целях реализации поручения главы государства по ускоренному старту вакцинации против коронавирусной инфекции проводится следующая работа. 19 января планируется подписание договора между карагандинским фармкомплексом и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на поставку первой партии - 20 тыс. доз вакцины "Спутник-V". 20 января планируется выдача разрешения на разовый ввоз, направление данных писем в СК-Фармация для проведения закупа по спецпорядку. К 1 февраля планируется начать вакцинацию против коронавирусной инфекции подлежащих групп населения ", - сказал министр.

По его словам, вакцинация будет осуществляться поэтапно, с учетом поступления вакцины. В феврале вакцинацию пройдут медработники инфекционных больниц, скорой медицинской помощи и другие, с марта - педагоги школ, колледжей и вузов и работники ведомственных медорганизаций, с апреля - педагоги дошкольных учреждений, студенты, лица с хроническими заболеваниями с апреля и так далее.

Таким образом до конца года планируется вакцинировать до 6 млн казахстанцев", - сказал Алексей Цой.

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