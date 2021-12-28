Омикрон-штамм умеет обходить иммунную защиту человека

НУР-СУЛТАН. 28 ДЕКАБРЯ - По состоянию на 23.59 27 декабря 2021 года в Казахстане подтверждено 986 553 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 354 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане - 76,
в городе Алматы - 49,
в городе Шымкенте - 7,
в Акмолинской области - 46,
в Актюбинской области - 1,
в Алматинской области - 8,
в Атырауской области - 3,
в ВКО - 17,
в Жамбылской области - 2,
в ЗКО - 2,
в Карагандинской области - 65,
в Костанайской области - 7,
в Кызылординской области - 1,
в Мангистауской области - 2,
в Павлодарской области - 37,
в СКО - 30,
в Туркестанской области - 1.
В Казахстане за сутки 588 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 958 277 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 28 декабря лечение от КВИ продолжают получать 17 361 человек (15 290 КВИ+ и 2 071 КВИ-), из них: в стационарах - 2533 пациента, на амбулаторном уровне - 14 828.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 211 пациент, в состоянии крайней степени тяжести - 71, на аппарате ИВЛ - 47.
По данным Минздрава, с 13 марта 2020 года по 27 декабря 2021 года в РК зарегистрировано 12 986 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом. 26 декабря от КВИ+ скончались девять человек.
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Северо-Казахстанская область.
В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская области.