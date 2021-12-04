Омикрон-штамм втрое повышает риск повторного заражения ковидом

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Исследование показало высокую способность нового штамма обходить иммунитет, приобретённый после перенесённого ковида, чего не было при при штаммах Дельта и Бета. К такому выводу пришли учёные из Центра эпидемиологического моделирования и анализа ЮАР и Национального института инфекционных заболеваний (НИИЗ), сообщает life.ru.
Предположительно штамм обладает способностью обходить иммунитет от прошлых заражений. Риск повторного заражения Омикрон-штаммом в три раза выше, чем предыдущими вариантами", - отмечают эксперты.
По их словам, это открытие имеет важное значение для планирования в сфере общественного здравоохранения.
Сотрудница НИИЗ Энн фон Готтберг на брифинге представительства ВОЗ по Африке заявила, что переболевший одним из предыдущих вариантов коронавируса человек не защищён от штамма Омикрон.
Мы полагаем, что число заболевших будет расти в геометрической прогрессии во всех регионах ЮАР", - сказала фон Готтберг.
Специалист подчеркнула, что от тяжёлого протекания болезни, госпитализации и смерти защищает вакцинация.
Ранее сообщалось, что Казахстан ввел ограничения на въезд из ряда стран и приостановил авиасообщение с Египтом в связи с угрозой распространения нового штамма.
Появление штамма Омикрон также стало одной из причин ослабления тенге, полагают в Нацбанке.
Так вчера доллар вырос в цене на 1,56 тенге, а сегодня, по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже, стоимость доллара составила 436,22 тенге.