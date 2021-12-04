Система Orphus

Омикрон-штамм втрое повышает риск повторного заражения ковидом

03.12.2021, 14:51 51193
Омикрон-штамм втрое повышает риск повторного заражения ковидом
Фото: yandex.ru
ПРЕТОРИЯ. 3 ДЕКАБРЯ - Учёные из ЮАР выяснили, что Омикрон-штамм втрое повышает риск повторного заражения ковидом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Исследование показало высокую способность нового штамма обходить иммунитет, приобретённый после перенесённого ковида, чего не было при при штаммах Дельта и Бета. К такому выводу пришли учёные из Центра эпидемиологического моделирования и анализа ЮАР и Национального института инфекционных заболеваний (НИИЗ), сообщает life.ru.
 

Предположительно штамм обладает способностью обходить иммунитет от прошлых заражений. Риск повторного заражения Омикрон-штаммом в три раза выше, чем предыдущими вариантами", - отмечают эксперты.

 
По их словам, это открытие имеет важное значение для планирования в сфере общественного здравоохранения.
 
Сотрудница НИИЗ Энн фон Готтберг на брифинге представительства ВОЗ по Африке заявила, что переболевший одним из предыдущих вариантов коронавируса человек не защищён от штамма Омикрон.
 

Мы полагаем, что число заболевших будет расти в геометрической прогрессии во всех регионах ЮАР", - сказала фон Готтберг.

 
Специалист подчеркнула, что от тяжёлого протекания болезни, госпитализации и смерти защищает вакцинация.

Ранее сообщалось, что Казахстан ввел ограничения на въезд из ряда стран и приостановил авиасообщение с Египтом в связи с угрозой распространения нового штамма.


Так вчера доллар вырос в цене на 1,56 тенге, а сегодня, по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже, стоимость доллара составила 436,22 тенге
 

Комментарии

новости по теме

Сводка эпидситуации в РК: от коронавируса за сутки скончались 20 человек

04.12.2021, 09:41 10504
Сводка эпидситуации в РК: от коронавируса за сутки скончались 20 человек
Фото: AP ТАСС
НУР-СУЛТАН. 4 ДЕКАБРЯ - По состоянию на 23.59 3 декабря 2021 года в Казахстане подтверждено 974 455 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 686 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 103,
 
в городе Алматы - 59,
 
в городе Шымкенте - 5,
 
в Акмолинской области - 61,
 
в Актюбинской области - 9,
 
в Алматинской области - 26,
 
в Атырауской области - 7,
 
в ВКО - 40,
 
в Жамбылской области - 8,
 
в ЗКО - 15,
 
в Карагандинской области - 98,
 
в Костанайской области - 77,
 
в Кызылординской области - 6,
 
в Мангистауской области - 5,
 
в Павлодарской области - 83,
 
в СКО - 79,
 
в Туркестанской области - 5.
 
В Казахстане 1122 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 940 688 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 4 декабря лечение от КВИ продолжают получать 24 326 человек (21 013 КВИ+ и 3313 КВИ-), из них: в стационарах находится 4994 пациентов, на амбулаторном уровне - 19 332 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 349 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 96 пациентов, на аппарате ИВЛ - 60 пациентов.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 3 декабря 2021 года зарегистрировано 12 754 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 2 декабря 2021 года от КВИ+ скончались 20 человек. 
 
2 декабря 2021 года зафиксировано 112 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 214 человек выздоровело. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 82 860, летальных случаев - 5161, выздоровевших - 74 386.
 
В "красной" зоне: Северо-Казахстанская область.
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская области.
 
В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
 
На 3 декабря 2021 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 771 142 человек, 2-м компонентом провакцинировано 8 166 067 человек.
 
3 декабря 2021 году I-м компонентом вакцины "Pfizer" провакцинировано 118 991 человек. Из них: подростки - 94 545, беременные женщины - 7317, кормящие женщины - 17 129. 
 

Прилетающие из Египта проведут семь дней на самоизоляции

03.12.2021, 11:49 62857
Прилетающие из Египта проведут семь дней на самоизоляции
НУР-СУЛТАН. 3 ДЕКАБРЯ - С сегодняшнего дня Казахстан приостанавливает авиасообщение с Египтом. Пребывающие из этой страны туристы обязаны самоизолироваться на семь дней, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации казахстанских авиакомпаний, на сегодняшний день в Египте находятся порядка 2800 пассажиров - граждан Республики Казахстан. 
 
Вывоз граждан Казахстана из Египта будет осуществляться рейсами авиакомпаний Air Astana и SCAT с 3 по 10 декабря, напомнили в Комитете гражданской авиации РК.
 

Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача № 51 от 30 ноября 2021 года, пассажирам, прибывшим из Египта, по прилету в Республику Казахстан необходимо предъявить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее 72 часов на момент пересечения государственной границы РК независимо от наличия полного курса вакцинации против COVID-19, а также самоизолироваться на семь дней независимо от наличия справки с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР и вакцинации против COVID-19", - говорится в сообщении ведомства.


 

Тугжанов дал ряд поручений в связи с распространением нового штамма КВИ

03.12.2021, 10:09 67177
Тугжанов дал ряд поручений в связи с распространением нового штамма КВИ
Фото: yandex.kz
НУР-СУЛТАН. 5 ДЕКАБРЯ - Под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Основные вопросы повестки дня касались принятия решений по борьбе с COVID-19, возвращения и последующего карантина казахстанцев, оказавшихся в странах, где распространяется новый штамм Омикрон, сообщила пресс-служба правительства. 
 
Вице-премьер отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране стабильная, и подчеркнул необходимость продолжить работу по вакцинации населения против коронавирусной инфекции и других инфекционных заболеваний. 
 
Межведомственной комиссией отмечено, что оптимальный охват плановой иммунизацией за 10 месяцев составляет 79% при оптимальном показателе не менее 95%. 
 
Во всех регионах республики не достигнут охват вакцинацией против пневмококковой инфекции, коклюша, дифтерии, столбняка (АКДС). Показатели ниже республиканского значения наблюдаются в Алматы (63,4%), а также в Атырауской (62,3%), Павлодарской (64,7%), Актюбинской (66,1%), Мангистауской (66,4%) и Западно-Казахстанской областях (67,4%). 
 
Руководителям данных регионов, а также Карагандинской, Алматинской, Атырауской и Актюбинской областей, где с октября идет постоянное снижение темпов иммунизации, дано поручение взять на особый контроль охват вакцинацией.

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения целых регионов?

      Архив опросов