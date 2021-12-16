Омикрон размножается в бронхах в 70 раз быстрее Дельты

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ПЕКИН. 15 ДЕКАБРЯ - Омикрон-штамм COVID-19 размножается в бронхах в 70 раз быстрее, чем дельта-штамм, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает РИА "Новости ", штамм коронавируса Омикрон в 70 раз быстрее инфицирует и размножается в бронхах человека, чем Дельта и изначальный вирус SARS-CoV-2, говорится в исследовании ученых медицинского факультета LKS Гонконгского университета (HKUMed).

Согласно заявлению HKUMed, это может объяснить, почему Омикрон может передаваться от человека к человеку быстрее, чем предыдущие варианты.

Проведенное исследование показало, что при Омикроне инфекция в легких значительно ниже, чем при исходном вирусе SARS-CoV-2, и это, по мнению специалистов, может быть индикатором более низкой степени тяжести заболевания.