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Омикрона в ЗКО нет - Минздрав

24.12.2021, 14:11 7386
Омикрона в ЗКО нет - Минздрав
Фото: rbc.ru
УРАЛЬСК. 24 ДЕКАБРЯ - В Министерстве здравоохранения РК опровергли информацию о том, что Западном Казахстане обнаружили первый случай заражения штаммом Омикрон, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает zakon.kz, в СМИ появилась информация о том, что в ЗКО обнаружили первый случай заражения новым штаммом коронавируса. В Минздраве опровергли эти сведения.
 

Это фейк, про Омикрон не говорили. Омикрона нет", - заявили в Минздраве. 

 
Ранее представитель ДСЭК на брифинге сказала, что ни одного случая заражения Омикроном в области не зарегистрировано. 

Напомним, вчера главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин в ходе брифинга сообщил, что волна эпидемии штамма Омикрон неизбежна, в связи с чем необходимо вакцинироваться. 

Между тем в России зарегистрировали препарат "МИР 19", предназначенный для лечения коронавируса SARS-CoV-2, который универсален против всех известных вариантов, включая штамм Омикрон. 
 

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новости по теме

Первые партии вакцины "Спутник М" для подростков выпустили в гражданский оборот

24.12.2021, 21:49 2776
Первые партии вакцины "Спутник М" для подростков выпустили в гражданский оборот
Фото: pexels.com
МОСКВА. 24 ДЕКАБРЯ - Первые партии вакцины против коронавируса для подростков выпущены в гражданский оборот, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Напомним, вакцина от коронавирусной инфекции для подростков 12-17 лет 24 ноября получила регистрационное удостоверение, сообщает РИА Новости
 

Дата внесения в АИС Росздравнадзора: 24.12.2021. Торговое наименование: Гам-КОВИД-Вак-М Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2", - говорится в реестре Росздравнадзора.

 
Напомним, эффективность двух доз вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech для детей от 2 до 5 лет оказалась ниже ожидаемой.
 
Ранее ученые Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ получили патент на решение, относящееся к использованию вакцины против вируса SARS-CoV-2 у детей старше месяца.
 

Австрийцам рекомендуют делать четвертую дозу вакцины от коронавируса

24.12.2021, 20:39 3646
Австрийцам рекомендуют делать четвертую дозу вакцины от коронавируса
Фото: Reuters
ЦЮРИХ. 24 ДЕКАБРЯ - Австрии следует предложить медицинскому персоналу и другим ключевым работникам четвертую инъекцию COVID-19, заявил Национальный совет по вакцинации в обновленном руководстве, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Рекомендация связана с быстро распространяющимся вариантом коронавируса Omicron, сообщает Reuters.
 

Ввиду неминуемой волны Omicron (четвертая вакцинация) может быть предложена в зонах повышенного риска (например, подвергшийся воздействию медицинский персонал) и в критически важных областях через шесть месяцев после третьей вакцинации", - говорится в сообщении.

 
В среду Австрия заявила, что с 27 декабря снова ужесточит ограничения, чтобы замедлить распространение варианта Omicron.
 
Ранее ученые гонконгского университета пришли к выводу, что третья доза китайской вакцины Sinovac не защищает от штамма Omicron.
 
Напомним, вчера главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин в ходе брифинга сообщил, что волна эпидемии штамма Омикрон неизбежна, в связи с чем необходимо вакцинироваться. 
 

Нур-Султан вернулся в "желтую" зону

23.12.2021, 19:52 17711
Нур-Султан вернулся в "желтую" зону
НУР-СУЛТАН. 23 ДЕКАБРЯ - С 15 декабря столица находилась в "зеленой" зоне матрицы оценки эпидемиологической ситуации. Однако в связи с ростом темпа развития КВИ Нур-Султан вновь перешел в "желтую" зону, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля столицы, на сегодня по темпу развития коронавирусной инфекции репродуктивное число Rt составило - 1,019, согласно которому Нур-Султан перешел в "желтую" зону, сообщает официальный сайт акимата города.
 
Сравнивая недельную заболеваемость, наблюдается незначительный рост. Так, за неделю зарегистрировано 564 случая COVID-19 (предыдущая неделя - 542 случая), интенсивный показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией составил 47,5 и 45,6, соответственно, то есть показатель заболеваемости выше предыдущей недели на 4%, что и повлекло за собой рост Rt числа выше 1 и переход из "зеленой" зоны в "желтую". 
 
Основными причинами увеличения заболеваемости санврачи назвали несоблюдение некоторыми жителями карантинных ограничений: посещение мест скопления людей, игнорирование масочного режима, несоблюдение домашнего карантина как пациентами, так и лицами, находящимися в близком контакте.
 

В предстоящие праздничные дни будет усилена работа мониторинговых групп. Владельцы торговых и других объектов не должны нарушать карантинные ограничения, соблюдать все санитарные нормы", - предупредили в столичном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля.

 
По состоянию на 23.59 22 декабря в Казахстане подтверждено 984 556 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 477 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Нур-Султане - 85.
 
По прогнозу специалистов аналитической группы городской санэпидслужбы, регистрация в Алматы омикрон-штамма COVID-19 неизбежна. Недавно в Алматы обнаружили штамм коронавирусной инфекции Дельта-плюс. 
 

Третья доза китайской вакцины Sinovac бессильна против Омикрона

23.12.2021, 18:17 19376
Третья доза китайской вакцины Sinovac бессильна против Омикрона
Фото: who.int
ГОНКОНГ. 23 ДЕКАБРЯ - Ученые гонконгского университета пришли к выводу, что третья доза китайской вакцины Sinovac не защищает от штамма Омикрон, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Две дозы и усилитель вакцины против Covid-19, произведенные китайской компанией Sinovac Biotech Ltd., одной из наиболее широко используемых в мире, не дали достаточного уровня нейтрализующих антител для защиты от варианта омикрона, показало лабораторное исследование", - сообщает агентство Bloomberg

 
Людям, привитым китайской вакциной, известной как КоронаВак, следует искать для вакцинации против Омикрона другую вакцину, лучше всего Pfizer, полагают ученые. 
 
Двух доз вакцины Comirnaty также было недостаточно, хотя добавление усилителя того же типа повысило защиту до адекватного уровня, говорится в заявлении исследователей.
 
Ученые также отметили, что, поскольку Омикрон примерно в 70 раз более заразен, чем Дельта-вариант, перспектива внедрения различных ускорителей или даже повторной вакцинации более специфичной для Омикрона вакциной сведет на нет мировые усилия по выходу из пандемии.

Между тем, гражданам РК в категоричной форме отказывают в ревакцинации Спутником, ссылаясь на заявление Цоя. 

 

Волна эпидемии штамма Омикрон неизбежна, необходимо вакцинироваться - Бекшин

23.12.2021, 14:26 22801
Волна эпидемии штамма Омикрон неизбежна, необходимо вакцинироваться - Бекшин
Фото: trbzdrav.ru
АЛМАТЫ. 23 ДЕКАБРЯ - Волна эпидемии штамма Омикрон неизбежна, в связи с чем главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин сегодня в ходе брифинга заявил о необходимости вакцинации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщил Бекшин, в Алматы обнаружили штамм коронавирусной инфекции Дельта-плюс.
 
По его словам, у заболевших СOVID-19 за последние два месяца изменилась симптоматика. Если в сентябре преобладал диарейный синдром, то в ноябре-декабре поменялась клиника, появились нейротоксические симптомы: высокая температура, помутнение сознания, что говорит о поражении головного мозга. К тому же больше пациентов стали попадать в реанимацию, что навело врачей на мысль о наличие нового штамма.
 

Идентификация проходит сложным методом секвенирования. Сегодня мы получили результаты последнего секвенирования. В начале декабря мы отправили на секвенирование из города 84 пробы... В шести пробах выявлен Дельта-плюс. Ранее он у нас в городе не выявлялся", - сообщил главный санврач Алматы, отметив, что сейчас выявлена только циркуляция, а количественное ее определение будет сделано позже.

 
Кроме того, в ходе брифинга он заявил, что нового штамма коронавируса Омикрон в Казахстане не обнаружено.
 

На сегодня мы получили результаты секвенирования, которые отобрали в начале декабря, в них Омикрон отсутствует, на этой неделе мы вновь повторили отбор проб, когда мы получим результат, мы информируем вас. На сегодня лабораторно подтвержденного вируса Омикрон в Казахстане не обнаружено", - заявил Бекшин.

 
Как напомнил Бекшин, штамм коронавируса омикрон является новой угрозой и призвал алматинцев подготовиться к этому вызову - вакцинироваться.
 
В связи с приближающимися новогодними праздниками он рекомендует ограничить посещение мест скопления людей, не ходить на многолюдные банкеты, отмечать праздник в кругу семьи. Новогодние каникулы не должны стать поводом для распространения коронавируса. 
 
Он также подтвердил, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация по КВИ в городе Алматы стабильная. В сутки регистрируется 30-35 случаев заражения, но это не повод расслабляться. Новый штамм коронавируса Омикрон быстро распространяется по всему миру и уже выявлен в 106 странах мира, даже там, где зафиксирован высокий уровень коллективного иммунитета. Для полноценной защиты от нового варианта требуется полный курс вакцинации. Также рекомендована ревакцинация.
 
Главный санврач Алматы отметил, что уровень коллективного иммунитета в мегаполисе составляет 58,4%. Пока люди будут оставаться непривитыми, риск появления мутировавших штаммов в мегаполисе увеличивается.
 
Бекшин озвучил среднесрочный прогноз, согласно которому очередная волна эпидемии омикрон-варианта COVID-19 в Алматы неизбежна. Ожидается, что в середине января 2022 года будет доминирование омикрона, который постепенно начнет вытеснять вариант дельта. Пик пятой волны придется на середину марта предстоящего года.
 
Согласно данным ВОЗ, где считают, что эффективность иммунной защиты после полного курса вакцинации при встрече с омикроном ниже на 50%, поэтому требуются дополнительные противоэпидемические меры и ускорение ревакцинации населения.
 
Бекшин также сообщил, что в городе усилены профилактические меры по отношению к прибывшим из-за границы. По его данным, в период с 3 по 20 декабря в Алматы прибыли около 50 тысяч пассажиров, из них со справками ПЦР 29,7 тысячи, с паспортом вакцинации - 20 тысяч, в том числе прибыли из стран, где зарегистрирован штамм омикрон - 2300 пассажиров. 
 
Все прибывшие граждане были направлены на недельную самоизоляцию и медицинское наблюдение. Среди них выявлены 5 больных КВИ, которые были изолированы в инфекционный стационар. К слову, практически 90% пассажиров прибывают из Германии, Египта и Великобритании, где уже циркулирует новый штамм.        
 
Также стало известно, что за последнюю неделю доля зараженных старше 60 лет составляет 80%. Основными местами заражения остаются общественный транспорт - 36%, объекты торговли - 34% и контакты в семьях - 25%.
 
В свою очередь, руководитель управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев сообщил в ходе брифинга, что имеющиеся в городе вакцины не уступают по эффективности Pfizer, отметив при этом, что темпы прививочной кампании в мегаполисе следует нарастить до прихода омикрона.
 
По данным Табынбаева, в Алматы на сегодняшний день имеется 585 700 доз вакцин, в том числе "Спутник V" - 33 756, QazVac - 50 009, Vero Cell - 223 755 и 277 987 - вакцины Pfizer.
 

Вакцинация показала свою эффективность. Необходимо продолжить кампанию по ревакцинации. Сегодня препарата Pfizer для платной вакцинации нет в наличии, и я призываю жителей ревакцинироваться имеющимися вакцинами QazVac и Vero Cell, они ничуть не уступают по эффективности", - отметил он. 

 

В Алматы зафиксированы 19 летальных исходов COVID-19 у беременных женщин

23.12.2021, 13:27 23636
В Алматы зафиксированы 19 летальных исходов COVID-19 у беременных женщин
Фото: u-f.ru
АЛМАТЫ. 23 ДЕКАБРЯ - В Алматы зарегистрировано 19 летальных исходов COVID-19 у беременных женщин, сообщил в ходе брифинга руководитель управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, в целом по городу за последнее время зарегистрированы 25 материнских смертей, 19 из них пришлись на осложнения COVID-19.
 
Как пояснил Табынбаев, каждый случай материнской смертности рассматривается не только комиссией УОЗ Алматы, но и специальной комиссией при Минздраве. Таким образом, остальные 6 случаев летальных исходов относятся: один - акушерская патология, две онкологии, один случай терминального гепатита В и врожденные системные заболевания, уточнил он.
 
Как сообщалось ранее, по прогнозу специалистов аналитической группы городской санэпидслужбы, регистрация в Алматы омикрон-штамма COVID-19 неизбежна.

Также напомним, что по состоянию на 23.59 22 декабря 2021 года в Казахстане подтверждено 984 556 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. 
 

Специалисты прогнозируют новую волну коронавируса в Алматы

23.12.2021, 12:15 26341
Специалисты прогнозируют новую волну коронавируса в Алматы
АЛМАТЫ. 23 ДЕКАБРЯ - По прогнозу специалистов аналитической группы городской санэпидслужбы, регистрация в Алматы омикрон-штамма COVID-19 неизбежна, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По прогнозу специалистов аналитической группы городской санэпидслужбы, регистрация в Алматы омикрон-штамма COVID-19 неизбежна. Очередную волну эпидемии ожидают в середине января 2022 года с достижением пика к середине марта", - сообщает пресс-служба акима Алматы, отмечая при этом необходимость массовой вакцинации горожан.

 
В акимате разъяснили, что сегодняшнее снижение заболеваемости КВИ в Алматы стало возможно благодаря тому, что было достигнуто 58% коллективного иммунитета (50% привитых плюс 8% переболевших с начала года). 
 
В этой связи аким города Бакытжан Сагинтаев призвал алматинцев, в том числе подростков и горожан из групп риска активнее вакцинироваться. Тем, кто уже получил первые прививки, необходимо пройти ревакцинацию по истечении срока, рекомендованного врачами. 
 

За последнюю неделю доля зараженных граждан по возрастам составила: 20-59 лет - 55%, 60 лет и старше - 25%, дети до 14 лет - 15%, подростки - 5%. Из них самозанятые и неработающие граждане - 31%, работники организаций, ТОО, ИП - 21%, пенсионеры - 20%, школьники -11%, дети дошкольного возраста - 7%, студенты - 3%, прочие - 7%. По-прежнему чаще всего алматинцы заражаются в общественном транспорте (36%), в торговых объектах (34%) и в семьях (25%)", - проинформировали в пресс-службе. 

 
Аким города отметил, что профилактическая работа для предупреждения завоза в Казахстан варианта инфекции Омикрон из эпидемиологически неблагополучных стран продолжается. 
 
Так, с 3 по 20 декабря в Алматы из-за рубежа прибыло 344 рейса с 49,4 тыс. пассажирами. Из них со справками ПЦР - 29,7 тыс., с паспортом вакцинации - 20 тыс., в том числе прибыли из стран, где зарегистрирован штамм Омикрон, 2,9 тыс. пассажиров. 
 
Все направлены на семидневную самоизоляцию под медицинским наблюдением. Впоследствии среди них выявлены пять больных КВИ, все они изолированы в инфекционный стационар.
 

Россия зарегистрировала препарат от разных вариантов SARS-CoV-2

23.12.2021, 11:28 26841
Россия зарегистрировала препарат от разных вариантов SARS-CoV-2
Фото: РИА Новости
МОСКВА. 23 ДЕКАБРЯ - Министерство здравоохранения Российской Федерации зарегистрировало препарат "МИР 19", предназначенный для лечения коронавируса SARS-CoV-2, который универсален против всех известных вариантов, включая штамм Омикрон, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Препарат "МИР 19" был разработан в ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" по поручению главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероники Скворцовой.
 
Как сообщили в пресс-службе ФМБА, особенность препарата заключается в его работе на генном уровне. "МИР 19" (аббревиатура от малой интерферирующей РНК и COVID-19) избирательно подавляет активность жизненно важных последовательностей РНК коронавируса, при этом не затрагивая геном человека, пишет RT.
 

Расшифровка генома вируса SARS-CoV-2 позволила установить оптимальные мишени внутри него. Оптимальной биомишенью является самая консервативная последовательность РНК вируса, кодирующая фермент - РНК-полимеразу вируса. Без этого фермента вирус утрачивает способность размножаться внутри организма", - объяснила Скворцова.

 
В ходе исследований был установлен вариант малой интерферирующей РНК, наиболее эффективный против любых известных линий развития коронавируса SARS-CoV-2.
 

Установлена полная идентичность "МИР 19" и мишени в геноме всех известных линий вируса, включая Омикрон. Не выявлено ни одной мутации, что делает препарат универсальным против разных вариантов SARS-CoV-2", - пояснила глава ФМБА.

 
Отмечается, что доклинические исследования показали выраженный противовирусный эффект препарата (снижение вирусной нагрузки в 10 тысяч раз) и его низкую токсичность. Результаты были опубликованы в ведущем мировом журнале по иммунологии Allergy.
 
В ходе клинических испытаний была доказана безопасность и эффективность лекарства. В ФМБА подчеркнули, что "МИР 19" не оказывает воздействия на организм человека, поскольку его цель именно коронавирус. В связи с этим не было установлено развития побочных реакций у пациентов.
 
Препарат исследовался в "красной зоне" коронавирусного стационара у пациентов со средней степенью тяжести COVID-19, в результате чего была доказана его эффективность в сравнении со стандартной терапией.
 

По итогам завершения второй фазы клинических исследований, которая показала высокодостоверные преимущества препарата "МИР 19" перед стандартной терапией, был сформирован и направлен отчет для процедуры регистрации препарата", - сообщили в ФМБА.

 
Как рассказал директор Института иммунологии Муса Хаитов, зарегистрированное лекарство предназначено для ингаляционного применения в условиях стационара.
 

В готовом виде "МИР 19" вводится ингаляционно с использованием медицинских небулайзеров. В состав препарата входит катионный дендримерный пептид для адресной доставки препарата в верхние и нижние дыхательные пути", - заявил он.

 
Отмечается, что "МИР 19" будет выпускаться на площадке Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток и предприятия по производству бактерийных препаратов ФМБА России.
 
Новый тест и распространение штамма "омикрон"
 
Директор центра "Вектор" Ринат Максютов, комментируя распространение штамма "омикрон", подчеркнул, что российские тест-системы надёжно выявляют все известные варианты коронавируса SARS-CoV-2 и пока не нуждаются в модификации.
 
В интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1" он также рассказал, что специалисты Роспотребнадзора дополнительно разработали тест-системы, которые не только позволяют выявить, болен ли человек коронавирусом, но и определить, если это штамм "омикрон".
 
По его словам, сейчас такие системы проходят лабораторные исследования и в случае необходимости станут доступны для применения в ПЦР-лабораториях.
 
Он добавил, что, согласно предварительной оценке, вариант вируса "омикрон" распространяется практически в три раза быстрее по сравнению со штаммом "дельта".
 
В свою очередь, врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что у "омикрона" нет специфических симптомов, позволяющих отличить его от других заболеваний, включая грипп.
 
В беседе с "Москвой 24" он отметил, что этот вариант вируса может начинаться с головных болей, недомогания, как герпетическая инфекция. По словам специалиста, заболевание может протекать бессимптомно или с минимальной симптоматикой.
 

Зачастую обращаются с ним ("омикроном". — RT) уже люди, когда появляются признаки пневмонии, дыхательной недостаточности, а до этого не чувствовали течение заболевания", — добавил Тимаков.

 

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