Опубликован график работ по дезинфекции дворов и подъездов в Алматы

Алматы. 15 мая. Kazakhstan Today - Опубликован график дезинфекции многоэтажных жилых домов, детских и спортивных площадок в городе Алматы на 15 мая 2020 года, передает Kazakhstan Today.

По Алмалинскому району: квадраты улиц Абая - Байтурсынова - Макатаева - Сейфуллина; Райымбека - Байзакова - Гоголя -Ауэзова.

По Алатаускому району: Атлетическая деревня, Нуркент, АЗТМ-Алгабас, Аккент, Акбулак, Алгабас - Теректы.

По Ауэзовскому району: микрорайон 8, 9, 10, 10А, 11, микрорайон Таугуль, Таугуль-1, 2, улицы Навои, Тотабаева, 2-я, Вишневского, Карпинского, Щепкина, Пятницкого, Ладыгина, Сулейменова, Рыскулбекова, Жандосова, Жазылбека, Аскарова, Мустая Карима, Цветочная, Центральная, микрорайон Шабыт, Таугуль/Адилет, улицы Садовый бульвар, Солнечный проезд, Степная, Спортивная, Керуентау, Коржын, микрорайон Мамыр/Таугуль, АФЦИНАО, Мамыр-7.

По Бостандыкскому району: квадрат проспект Аль-Фараби - Большая Алматинка – проспект Абая - улица Жарокова.

По Жетысускому району: микрорайон Айнабулак-1, 2, 3, 4, микрорайон Кокмайса.

По Медеускому району: квадрат улиц Хаджи Мукана - Достык до Погранучилища, дома по улицам Чайкина, Елебекова, 27, 29, Омарова (80Д), проспекту Достык 291/3, 291/20, 291а/1, 291Б, улицам Тайманова, 222, 224, 136, Шашкина, Городок МВД (Назарбаева от 264 до 313 + ЖК Ренессанс, Назарбаева, 301).

По Наурызбайскому району: микрорайон Тастыбулак, улицы Таутаган, Жандосова, Карлыгаш, микрорайон Акжар улица Даулеткерей, микрорайон Таусамалы, улицы Акбата, Санаторная, Кунаева, Ниязбекова, Сагдиева, Рыскулова, Айтматова, микрорайон Калкаман улицы Ашимова, Жансугурова.

По Турксибскому району: РВ-90, 13-й, 16-й военный городок, СМУ, Суюнбая, Дегдар, Красногорская, Покровская, Булавина, Рыскулова, Суюнбая, Бекмаханова, Майлина - Шемякина, Суюнбая, Магнитная, Гете, Орджоникидзе, Ереванская, Коммунаров, Кожедуба, Руставели, Гравийная, Физули, Хмельницкого, Староэлеваторская, Долана, Рыскулова, Сейфуллина, железнодорожный вокзал, Жансугурова, Тынышбаева, Белградская, Дулатова, Жансугурова, Жарлыгасова, Жумабаева, Кассина, Коломенская, Котельникова, Кунгурская, Молдагалиева, Осипенко, Палладина, Пугачева, Ровенского, Сауранбаева, Сервантеса, Успенского, Физкультурная, Чернышевского, Чехова, Щербакова, Шолохова, Крамского.

По информации телеканала Almaty.tv, в Алматы уменьшается число очагов коронавируса. Сегодня в городе осталось всего 36 опасных участков, где ранее были выявлены носители COVID-19. За полторы недели ограничения сняли с 41-го многоэтажного дома.

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