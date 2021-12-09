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Опубликована первая фотография Омикрона

08.12.2021, 20:38 88966
Опубликована первая фотография Омикрона
Фото: med.hku.hk
ПЕКИН. 8 ДЕКАБРЯ - Университет Гонконга опубликовал изображение варианта коронавируса Омикрон, полученное при помощи электронного микроскопа, говорится в заявлении исследователей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ученые медицинского факультета, включая специалистов в области патологии и вирусологии, смогли сделать микрофотографию клетки (Vero E6) почки обезьяны после заражения омикрон-штаммом SARS-CoV-2 и обнародовали изображение при малом и большом увеличении, сообщает РИА Новости.
 
Как пояснили исследователи, при малом увеличении на микрофотографии видно повреждение клеток с набухшими везикулами, содержащими маленькие черные вирусные частицы. Микрофотография с большим увеличением показывает агрегаты вирусных частиц с шипами в форме короны на их поверхности.
 
Напомним, 3 декабря учёные из ЮАР выяснили, что Омикрон-штамм втрое повышает риск повторного заражения ковидом.
 
6 декабря эксперты установили, что при мутации коронавирус мог получить фрагмент генетического материала от вируса, вызывающего простуду, что позволит ему избежать атак со стороны иммунной системы человека.
 
Министр здравоохранения Алексей Цой не исключает новых ограничений из-за появления нового штамма коронавируса Омикрон.
 
По состоянию на 23.59 7 декабря в Казахстане подтвержден 977 031 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 704 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
 

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Расширить экспресс-тестирование на COVID-19 предложил Бекшин

09.12.2021, 16:59 8830
Расширить экспресс-тестирование на COVID-19 предложил Бекшин
Фото: fbm.ru
АЛМАТЫ. 9 ДЕКАБРЯ - Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин на пресс-конференции Региональной службы коммуникаций предложил расширить экспресс-тестирование на коронавирусы. По мнению Бекшина, это позволит не только сэкономить бюджетные средства, но и снизит физические затраты медработников, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам Бекшина, экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу позволяет своевременно выявить заболевание и снизить вероятность его тяжелого течения. Это скрининговый метод, который применяется во всем мире. Речь идет о быстрой диагностике, когда за 15 минут с высокой долей вероятности есть возможность диагностировать COVID-19.
 
 Это критически важно при коронавирусе, который у многих проходит скоротечно и резко вызывает ухудшение. Тестирование проводится по той же методике, что и ПЦР, но полученный биоматериал отправляется не в лабораторию, а помещается в специальный раствор.
 

Мы подготовили рекомендации по применению экспресс-тестов, основываясь на собственных исследованиях. С апреля по сентябрь на пике роста инфекции мы проанализировали 4319 образцов назофарингеальных мазков у больных и самообратившихся пациентов на базе 10 лабораторий, две из них в инфекционных клиниках Алматы", - сообщил руководитель ДСЭК.

 
В исследовании использовался комплексный подход. Применялся как традиционный ПЦР, так и экспресс-тесты десяти наименований различных мировых производителей, в том числе и казахстанского ECO Pharm KZ.
 
Подобные экспресс-тесты на определение антигена SARS-CoV-2 основаны на методе иммунохроматографии и предназначены для быстрого обнаружения антигена SARS-CoV-2 в мазках из носоглотки. Тесты позволяют быстро и точно исключить или подтвердить инфицирование коронавирусом SARS-CoV-2, не имеют возрастных ограничений. 
 

Использование собственного штамма с известными характеристиками позволило провести валидацию, то есть подтверждение вирусной культуры с известной концентрацией возбудителя. Этот же вирус служил основой создания отечественной вакцины QazVac. В результате мы получили достоверные характеристики по воспроизводимости, специфичности и чувствительности экспресс-тестов различных производителей", - сообщил Бекшин.

 
Он также отметил, что экспресс-тесты обладают довольно высокой степенью чувствительности, их результаты по достоверности соответствуют международным требованиям. Кроме того, их специфичность на 1,5 % больше, чем у ПЦР. При этом экспресс-тесты разных производителей обладают различными показателями при их клинической валидации. Основная задача экспресс-тестов - максимально оперативно выявить тех, кто может потенциально стать источником заболевания и прервать цепочку распространения вируса. 
 
Главный санитарный врач Алматы предложил предусмотреть новые меры по увеличению количества экспресс-тестирования на дому, в аптеках, поликлиниках, на скорой помощи для уязвимых групп населения, работников вахтовых предприятий, медицинского персонала, при пересечении государственной границы и. По его словам, применение экспресс-антиген тестов позволит качественно, а главное быстро проводить тестирование тысяч контактных с заболевшими гражданами.
 
 

ДСЭК: массовые мероприятия в Алматы разрешены только на объектах, участвующих в Ashyq

09.12.2021, 11:18 55243
ДСЭК: массовые мероприятия в Алматы разрешены только на объектах, участвующих в Ashyq
Фото: atpress.kz
АЛМАТЫ. 9 ДЕКАБРЯ - В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы разъяснили правила работы социально-экономических объектов в условиях эпидобстановки, соответствующей "зеленой" зоне, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ДСЭК Алматы разъяснили, что постановление главного государственного санитарного врача города Алматы от 17 сентября 2021 года №29 "О карантинных ограничениях", принятое во время эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции, соответствующей "красной" зоне матрицы, в настоящее время силу не утратило, но режимы работы социально-экономических объектов в дальнейшем, при переходе Алматы в "желтую" и "зеленую" зоны, регулировались очередными постановлениями главного государственного санитарного врача Республики Казахстан, последним из которых является №47 от 20 октября 2021 года, в которых указаны универсальные требования ко всем трем зонам матрицы.
 

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №47 от 20 октября 2021 года, в случае эпидемиологической ситуации территории, соответствующей "зеленой" зоне матрицы, конференции, форумы, зрелищные и иные мероприятия с массовым скоплением людей разрешены только на объектах, участвующих в проекте Ashyq при заполняемости не более 50% и не более 100 человек при наличии "зеленого статуса" у участников", - говорится в сообщении ДСЭК Алматы.

 
При этом проведение мероприятий на объектах, не участвующих в проекте Ashyq, а также вне помещений, где нет возможности обеспечить работу проекта Ashyq и контроля допуска к мероприятию участников с "зеленым" статусом и их численности, остается под запретом согласно пункту 6 действующего постановления главного государственного санитарного врача города Алматы от 17 сентября 2021 года №29 "О карантинных ограничениях".

Напомним, на сегодняшний день согласно матрице оценки эпидситуации, Алматы находится в "зеленой" зоне
 

Цой о признании паспортов вакцинации с Россией: обещают в ближайшее время

09.12.2021, 10:35 63856
Цой о признании паспортов вакцинации с Россией: обещают в ближайшее время
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ - Министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой рассказал о ходе переговоров о взаимном признании паспортов вакцинации с Россией, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

У нас там неплохо идут переговоры, уже на самом высоком уровне это обсуждалось, даже на уровне премьер-министров, и сейчас готовится. Со стороны Казахстана готовность стопроцентная. Со стороны России сейчас прорабатываются вопросы законодательного регулирования", - сказал Цой, напомнив, что Казахстан взаимно признал паспорта вакцинации с 24 странами.


По его словам, со стороны Казахстана все нормативные документы готовы, механизм отработан.
 

С Россией переговоры идут. Обещают, что в ближайшее время. Это не от нашей стороны зависит", - добавил он.


Ранее Цой рассказал о ходе ревакцинации в стране.
 

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