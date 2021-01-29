Опытную партию отечественной вакцины QazCovid-in выпустят на НПП под Алматы

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Нур-Султан. 28 января. Kazakhstan Today - Глава правительства Аскар Мамин поручил Министерству образования и науки обеспечить выпуск опытной партии вакцины QazCovid-in на базе Института проблем биологической безопасности и опытно-промышленной партии - на производственной площадке ТОО "НПП "Антиген", передает Kazakhstan Today.

Отечественная вакцина QazCovid-in проходит III фазу клинических испытаний (предварительная эффективность - 96%). Проводится аттестация качества вакцины "Спутник V". Массовая вакцинация населения вакциной "Спутник V" планируется начать 1 февраля", - напоминает пресс-служба премьер министра РК.

В ходе селекторного заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК премьер-министр поручил акиматам завершить закуп необходимого оборудования для хранения вакцины и обеспечить полную готовность прививочных пунктов до 1 февраля.

Министерству информации совместно с Министерством здравоохранения дано поручение обеспечить информационно-разъяснительную работу о вакцинации против коронавирусной инфекции, совместно с Министерством внутренних дел - своевременно пресекать факты провокации и распространения недостоверной информации по вопросам вакцинации.

Мамин подчеркнул необходимость особого контроля вопросов безопасности работников, задействованных в противоэпидемических мероприятиях.





Обеспечение производства вакцины и проведение массовой вакцинации населения являются основными задачами правительства в сфере здравоохранения на сегодняшний день", - сказал он.





Напомним, текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в РК напряженная - республика вошла в "зону высокого риска" , в "красной зоне" находятся 8 регионов: города Нур-Султан и Алматы, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области. Ежедневно регистрируются порядка 1,5 тыс. новых случаев, показатель репродуктивности - 1,14. Загруженность инфекционных коек - 31%, реанимационных - 20%.

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