Осень вернет нас обратно, если не вакцинироваться - Сагинтаев

АЛМАТЫ. 16 ИЮНЯ - В ходе прямого эфира программы Akimat LIVE на телеканале "Алматы" аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о санитарно-эпидемиологической ситуации по коронавирусу в городе и о темпах вакцинации, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам Бакытжана Сагинтаева, переходу города в "зеленую" зону по коронавирусу способствовали карантинные меры и массовая вакцинация горожан.

На сегодняшний день вакцину получили 351 497 человек, в том числе 5168 полицейских, 25 427 педагогов, 30 630 медиков. Из общего количества привитых, 39 026 - лица старше 60 лет. На сегодняшний день двумя компонентами привиты 235 107 человек. Но все же мы не должны на этом останавливаться. Призываю всех алматинцев получить вакцину. На сегодня вакцинация является единственным способом противостоять опасному заболеванию", - сказал аким.

Он добавил, что если не вакцинироваться, то "осень вернет нас обратно в то положение, где мы находились".

Это та ситуация, которая сейчас происходит в России, в некоторых европейских странах, где полностью расслабились. Люди посчитали, что лето наступило, вышли на улицы, в парки, ходят в общественных местах. И получили взрывной рост заболевания", - сказал Бакытжан Сагинтаев.

Напомним , по состоянию на 23.59 15 июня в Казахстане подтверждено 404 064 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 1068 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Алматы - 112.

По словам министра здравоохранения Алексея Цоя, первым компонентом привиты 2 587 884 человека, что составляет 26% от подлежащего вакцинации населения. Второй компонент получили 1 480 309 казахстанцев. В прививочных пунктах имеется достаточное количество доз вакцины - по 1,2 млн доз каждого компонента.

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