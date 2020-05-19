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Ослабление карантинных мер может быть отложено в регионах с ростом заболеваемости COVID-19

18.05.2020, 15:37 18685
Нур-Султан. 18 мая. Kazakhstan Today - Санврачам регионов, где наблюдается рост случаев COVID-19, поручили пересмотреть меры по ослаблению карантина, передает Kazakhstan Today.
 

Имеются регионы, в которых появляется увеличение заболеваемости. Этим регионам - санитарным врачам, оперативным штабам - мы рекомендовали, чтобы они еще раз в зависимости от эпидемиологической ситуации пересмотрели возможность дальнейшего ослабления карантинных мер", - сообщил председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава Тимур Султангазиев.

 
Напомним, что за сутки 17 мая в Казахстане выявлено 283 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост заболеваемости составил 4,6%. Больше всего заразившихся выявлено в Атырауской области (86), Шымкенте (60), Алматы (46), Нур-Султане (20), Туркестанской (19), Карагандинской (18) областях. Всего в Казахстане на сегодняшний день коронавирусом заразились 6440 человек.
 

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