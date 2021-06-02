Отмечается улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации - Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. 1 ИЮНЯ - На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрена санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране. О текущей обстановке и ходе вакцинации населения доложил министр здравоохранения Алексей Цой, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава Минздрава сообщил, что в Казахстане отмечается улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации. Уровень заболеваемости COVID-19 снизился на 20%, индекс репродуктивности вируса - до 0,86, занятость инфекционных коек - до 28%, реанимационных - до 24%.

На сегодняшний день более 2,1 млн человек вакцинировано первым компонентом, свыше 1 млн человек - вторым компонентом.

В июне в наличии будет 2 млн доз вакцин первого и 2 млн доз второго компонентов.

Глава правительства поручил Министерству здравоохранения и акиматам в июне значительно увеличить темпы вакцинации населения. Министерству здравоохранения совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности поручено принять меры по обеспечению бесперебойной работы мобильного приложения Ashyq, дальнейшему масштабированию его применения в секторе услуг.

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