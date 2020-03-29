Озвучены результаты теста контактировавших с умершей от коронавируса казахстанкой в Алматинской области

Талдыкорган. 28 марта. Kazakhstan Today - Оглашены результаты теста контактировавших с умершей от коронавируса казахстанкой в Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

На территории Алматинской области определили еще 7 прямых контактных лиц с погибшей от вируса. Все они были изолированы и у них взяты анализы. На ночь 27 марта вышли результаты 4 человек. Анализ дал отрицательный результат", - сообщили в Оперативном штабе Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК.





Отмечается, что все они останутся на карантине под наблюдением врачей. Результаты еще 5 людей находятся в работе.





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