Память погибших от коронавируса в Казахстане почтут минутой молчания

12 июля. Нур-Султан. Kazakhstan Today - 13 июля, в День общенационального траура в память о гражданах, ставших жертвами пандемии коронавируса, в 12.00 по времени Нур-Султана по всей стране будет объявлена минута молчания, передает Kazakhstan Today.

Об этом в социальных сетях сообщил советник главы государства Ерлан Карин.

Национальный траур объявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией в стране. Глава государства подчеркнул, что сам тяжело воспринимает смерть каждого гражданина.

В День национального траура в Казахстане, согласно законодательству, приспускаются на половину высоты флагштока государственный флаг Казахстана и флаги видов Вооруженных сил страны. Запрещена реклама на теле- и радиоканалах. Отечественные телеканалы и радиостанции приостанавливают трансляцию развлекательных передач. Газеты отказываются от информации развлекательного характера.

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