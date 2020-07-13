Память погибших от коронавируса в Казахстане почтут минутой молчания

Об этом в социальных сетях сообщил советник главы государства Ерлан Карин.
Национальный траур объявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией в стране. Глава государства подчеркнул, что сам тяжело воспринимает смерть каждого гражданина.
В День национального траура в Казахстане, согласно законодательству, приспускаются на половину высоты флагштока государственный флаг Казахстана и флаги видов Вооруженных сил страны. Запрещена реклама на теле- и радиоканалах. Отечественные телеканалы и радиостанции приостанавливают трансляцию развлекательных передач. Газеты отказываются от информации развлекательного характера.
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