Паспорта вакцинации и справки ПЦР будут проверять санврачи Алматы в сфере услуг

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АЛМАТЫ. 29 ИЮНЯ – Санитарные врачи будут проверять паспорта вакцинации и ПЦР-справки в сфере услуг Алматы. Об этом сообщил руководитель управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На каждом участке на нас прикреплены территории поликлиник, имеются наши врачи – врачи санэпидслужбы, которые периодически выездом на местах проверяют наличие, получение паспорта вакцинации, и, если их нет, люди должны по предписанию выходить на работу только после сдачи ПЦР", - сказал Табынбаев во вторник.

Он отметил, что работодатели объектов сферы услуг должны контролировать наличие таких паспортов и справок у своих сотрудников, однако ответственность, как подчеркнул глава УОЗ, ложится на самих работников.

Ответственность ложится в первую очередь на самого работника, на человека, который работает в сфере обслуживания, и тех, кто работает в сфере медицины и образовательной деятельности, и имеет большие контакты, и могут быть очагом разносчиков инфекции", - пояснил руководитель горздрава.

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