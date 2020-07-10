Павлодарка пыталась перепродать лекарства через соцсети

Павлодар. 9 июля. Kazakhstan Today - Для выявления незаконной реализации лекарств, полицейские на регулярной основе проводят мониторинг социальных сетей, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , павлодарскими полицейскими выявлено восемь фактов незаконной реализации лекарственных препаратов.

К примеру, при проведении мониторинга на странице одной из соцсетей полицейские выявили факт незаконной предпринимательской деятельности. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали 23-летнюю жительницу Павлодара. Женщина пыталась реализовать медикаменты по завышенной цене.

У нее изъяты лекарственные препараты: "Новокаин" - 5 упаковок (25 ампул), "Цеф III" - 25 ампул, 11 упаковок "Зитмакса" и "Лидокаина" - 3 упаковки (15 ампул). По данному факту будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством страны.

В другом случае в одном из сел Павлодарского района в результате проведения рейдовых мероприятий сотрудники отделения криминальной полиции и местной полицейской службы ОП Павлодарского района выявили факт продажи лекарств в продуктовом магазине. Предприимчивая 42-летняя сельчанка продавала лекарственные препараты, не имея на эту деятельность лицензии.

Полицейскими для привлечения владельца магазина к административной ответственности по части 1 статьи 426 КоАП РК (Незаконная медицинская или фармацевтическая деятельность) материал собран и направлен в органы здравоохранения. Изъятые лекарственные препараты будут переданы в соответствующие органы с целью их дальнейшего использования в лечении пациентов.

Как уже сообщалось, в Нур-Султане у ранее судимого жителя столицы обнаружили крупную партию медицинских препаратов.

Полицейские Туркестанской области выявили несколько фактов продажи лекарств по завышенным ценам.

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