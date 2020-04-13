Павлодарская область со следующей недели закроется на карантин

Павлодар. 12 апреля. Kazakhstan Today - С 13 апреля Павлодарская область закроется на карантин, передает Kazakhstan Today.

С 00.00 13 апреля в Павлодаре вводится карантин, сообщает портал Pavlodarnews.kz .

Решение о вводе карантина было принято главным санитарным врачом Павлодарской области Замзагуль Дощановой.

Так, с понедельника запрещен выезд и въезд на территорию области, городов, районов и сельских зон, за исключением сотрудников организаций жизнеобеспечения населения; лиц, выезжающих и въезжающих по медицинским показаниям; находившихся на лечении в стационарах и под наблюдением в карантинных и провизорных стационарах, в период введения карантина; граждан, нуждающихся в экстренной специализированной помощи; лиц, выезжающих/въезжающих, в связи со смертью близких, при наличии подтверждающего документа (справка, телеграмма и т.п.) с условием принятия карантинных мер; лиц, задействованных в проведении весенних полевых работ, природоохранных, ветеринарных, сельскохозяйственных мероприятий, деятельности объектов связи, при предоставлении подтверждающего документа.

Будут определены пункты въезда/выезда из карантинной зоны с учетом обеспечения доступности и бесперебойной работы аварийно-спасательных служб, скорой медицинской помощи.

Ограничивается передвижения в карантинной зоне с установлением блокпостов в области, городах, районах и сельских зонах, с разделением на кварталы и секторы.

Зоны, где зарегистрирована заболеваемость КВИ будут оцеплены.

Приостанавливается деятельности аэропорта, железнодорожных вокзалов, автовокзалов и автостанций в сельских зонах области.

Запрещаются междугородние, межрайонные автобусные сообщения, а также частный незарегистрированный извоз.

Закрываются помещения филиалов, отделений банков второго уровня и отделений АО "Казпочта", за исключением отделений для обслуживания физических лиц, имеющих потребность в получении пенсий, АСП и других социальных выплат во время чрезвычайного положения и для оказания иных услуг данной категории лиц. В помещениях должна быть разметка дистанции в 2 метра в зоне ожидания.

Приостанавливается деятельность детских дошкольных учреждений, объектов сферы услуг (ломбарды, обменные пункты объекты общественного питания, санатории и профилактории, кальянные, библиотеки, дома культуры, кинотеатры, театры, детские центры, фитнес и тренажерные залы, спортивные комплексы, организации внешкольного дополнительного образования, компьютерные и игровые клубы, бильярдные, боулинг-центры, бассейны, сауны, бани, базы отдыха, СТО, объекты вулканизации, автомойки и др.), за исключением объектов продажи запчастей для сельско-хозяйственной техники, АЗС, с усилением дезинфекционного режима. Кроме того, будет приостановлена деятельность религиозных объектов.

Закроются крупные торговые объекты, ярмарки, рынки продовольственных и непродовольственных товаров.

Работа общественного транспорта будет также приостановлена, за исключением транзитного.





Время работы объектов по реализации продуктов и медикаментов ограничивается с 09.00 до 20.00.

Будет ограничено перемещение на личном транспорте внутри области, городов, районов и сельских зон.

Гражданам можно выходить из дома только в случае необходимости приобретения продовольствия, предметов первой необходимости, лекарственных средств и медицинских изделий. Выход на работу разрешается при предъявлении подтверждающего документа.

Запрещается выход из жилищ лицам старше 65 лет и лицам, не достигшим восемнадцати лет без сопровождения.

Гражданам запрещается посещение мест массовых скоплений людей (парки, скверы, набережные, площади, спортивные, дворовые, детские и игровые площадки).

Все организации, за исключением правоохранительных и специальных органов, медицинских учреждений, коммунальных служб, должны приостановить деятельность, либо перейти на дистанционный/онлайн режим работы.

Вводится масочный режим при передвижении вне мест проживания.

Карантинные территории будут патрулироваться полицией. Лица, не соблюдающие режим карантина, будут привлечены к административной ответственности.

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 9 случаев заражения КВИ.

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