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Переболевшие COVID-19 могут заразиться штаммом Омикрон - ВОЗ

29.11.2021, 09:33 52219
Переболевшие COVID-19 могут заразиться штаммом Омикрон - ВОЗ
Фото: ria.ru
АЛМАТЫ. 29 НОЯБРЯ - ВОЗ предупредила, что переболевшие COVID-19 могут заразиться Омикрон-штаммом коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Предварительные данные свидетельствуют о том, что у людей, ранее перенесших COVID-19, может быть повышенный риск заражения новым штаммом коронавируса Омикрон. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения, пишет РИА Новости.
 
В ВОЗ отметили, что более подробная информация будет доступна "в ближайшие дни и недели".
 
В организации подтвердили, что используемые в настоящий момент ПЦР-тесты способны выявлять инфицирование новым штаммом.
 
Ранее ВОЗ подчеркнула, что Омикрон недостаточно изучен и пока рано делать выводы о том, что он может быть опаснее варианта Дельта. При этом в ВОЗ напомнили, что вакцины имеют решающее значение для снижения смертности и тяжести переносимой болезни.
 
В конце ноября специалисты сообщили о выявлении в Ботсване и ЮАР нового штамма коронавируса B.1.1.529. ВОЗ на чрезвычайном заседании в пятницу признала новую мутацию, названную Омикрон, "вызывающей озабоченность". Израиль, ЕС и ряд других стран ввели запрет на въезд из части африканских государств.
 
По информации зарубежных СМИ, в ЮАР зарегистрировали около ста зараженных. Несколько заболевших есть в Гонконге, Израиле, Австралии и ряде стран Европы. Все указанные случаи являются завозными.

 

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Токаев: Штамм Омикрон представляет новую угрозу

29.11.2021, 18:13 38206
Токаев: Штамм Омикрон представляет новую угрозу
Фото: Акорда
ЖЕНЕВА. 29 НОЯБРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на открытии Специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения ВОЗ в Женеве, передает KAZKAHSTAN TODAY.
 
В своем выступлении глава Казахстана отметил критическую важность борьбы с пандемией COVID-19. Специальная сессия проводится лишь во второй раз в истории ВОЗ, и этот факт отражает значимость данной проблемы, сообщила пресс-служба Акорды.
 

ВОЗ сыграла ведущую роль в этой беспрецедентной глобальной борьбе в поддержку общественного здравоохранения. Все государства-члены ВОЗ и их системы здравоохранения испытывали и продолжают испытывать серьезные потрясения. Поскольку новые и опасные штаммы коронавируса начинают быстро распространяться по всему миру, ожидается, что в ближайшие недели число случаев заболевания COVID-19 значительно возрастет. Новую угрозу представляет недавно выявленный южноафриканскими исследователями штамм Омикрон", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Президент подчеркнул, что пандемия выявила множество недостатков в международном сотрудничестве. Социально-экономические последствия кризиса также требуют глубокого переосмысления социальной структуры на всех уровнях. Пандемия подтвердила необходимость нового глобального подхода, основанного на солидарности и более эффективной системе противодействия биологическим вызовам.
 

В первую очередь нам необходимо устранить пробелы, которые сделали нас уязвимыми перед вирусом. Поэтому мы собрались на этой Специальной сессии с единственной целью - рассмотреть вопрос о разработке конвенции ВОЗ или международного документа по обеспечению готовности к пандемии и реагированию на нее. Позвольте поблагодарить рабочую группу 74-го заседания Всемирной ассамблеи здравоохранения за подготовительную работу и доклад. Казахстан одобряет предложения к конвенции ВОЗ, направленные на повышение готовности к пандемии и принятие ответных мер", - отметил глава государства.

 
Также Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан поддерживает ВОЗ и рассматривает эту организацию в качестве надежного партнера. Он высоко оценил личный вклад генерального директора организации в борьбу мирового сообщества с коронавирусом.
 

Нынешняя пандемия не является исключительно чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Многие согласятся с тем, что кризис выявил не только структурные недостатки внутри стран и национальных систем здравоохранения, но и серьезное системное неравенство на глобальном уровне. Именно поэтому Казахстан выступает за справедливое распределение вакцин в мире и активно способствует этому. Мы полностью поддерживаем стратегию ВОЗ по обеспечению глобальной вакцинации против COVID-19 к середине 2022 года", - заявил президент Казахстана.

 
Глава государства рассказал участникам ассамблеи о разработке вакцины QazVac и ее успешно модификации против нового штамма Дельта. Казахстанская вакцина не только эффективно используется в нашей стране, но также получила одобрение в других странах Центральной Азии.
 

На глобальном уровне, как и в любой деревне или городе, наше процветание и благополучие зависит от состояния нашего здоровья. А наше здоровье зависит от солидарности и скоординированного ответа на общие угрозы. Я настоятельно призываю все страны объединиться для достижения поставленных целей под эгидой Всемирной организации здравоохранения", - обратился к участникам ассамблеи Касым-Жомарт Токаев.


 

ВОЗ порекомендовала подготовиться к возможному усилению санитарных мер из-за штамма Омикрон

29.11.2021, 17:58 40609
ВОЗ порекомендовала подготовиться к возможному усилению санитарных мер из-за штамма Омикрон
Фото: gazeta.ru
ЖЕНЕВА. 29 НОЯБРЯ - Всемирная организация здравоохранения порекомендовала всем странам подготовится к возможному усилению санитарных мер из-за появления нового штамма COVID-19 Омикрон, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Принимая во внимание оценку риска, эпидемиологическую ситуацию, возможности реагирования, уровень вакцинации... а также неопределенность, связанную с быстро развивающейся ситуацией со штаммом Омикрон, страны должны быть готовы к своевременному усилению социальных и санитарных мер, чтобы избежать избыточных запросов на медицинские услуги", - сообщает РИА " Новости" со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

 

 

Президент РК на встрече с гендиректором ВОЗ призвал держаться вместе в борьбе с коронавирусом

29.11.2021, 16:56 47710
Президент РК на встрече с гендиректором ВОЗ призвал держаться вместе в борьбе с коронавирусом
Фото: akorda.kz
ЖЕНЕВА. 29 НОЯБРЯ - Официальный визит Касым-Жомарта Токаева в Швейцарскую Конфедерацию начался со встречи с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебрейесусом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
akorda.kz

В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы и перспективы взаимодействия между Казахстаном и ВОЗ. Глава государства представил информацию о принимаемых нашей страной мерах по противодействию пандемии, в том числе о разработках казахстанскими учеными антиковидных препаратов и ходе массовой вакцинации населения", - сообщила пресс-служба Акорды.

 
Касым-Жомарт Токаев назвал ВОЗ надежным партнером Казахстана.
 

Мы высоко ценим ваш личный вклад в развитие ВОЗ. К сожалению, мир переживает сложные времена. Сейчас обнаружен новый штамм коронавируса - 

Омикрон. Нам нужно держаться вместе в борьбе с коронавирусом", - сказал президент.
 
Глава государства рассказал о продвижении казахстанской вакцины QazVac и новой субъединичной вакцине QazCoVac-P. Данный препарат внесен в список кандидатных вакцин в фазе клинических исследований. Президент выразил благодарность главе ВОЗ за поддержку казахстанских вакцин.
 
Касым-Жомарт Токаев выразил полную поддержку стремлению ВОЗ к обеспечению равноправного и справедливого доступа к вакцинам, подчеркнув готовность предоставить казахстанскую вакцину всем нуждающимся странам.
 
Участниками встречи подчеркнута важность координации международных усилий по укреплению здоровья населения. Глава государства призвал объединить два важных вектора системы здравоохранения: первичную медико-санитарной помощь и всеобщий охват услугами здравоохранения.
 
Генеральный директор, со своей стороны, приветствовал приверженность президента Казахстана целям и подходам ВОЗ, в том числе по развитию первичной медико-санитарной помощи.


akorda.kz

 Тедрос Адханом Гебрейесус проинформировал Касым-Жомарта Токаева о ключевых направлениях борьбы с коронавирусом, новых штаммах вируса и возможных сценариях дальнейшего развития пандемии. Руководитель ВОЗ вновь подчеркнул исключительную важность вакцинации в борьбе со смертельно опасным вирусом.


 

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