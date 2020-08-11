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Переболевшие COVID-19 приравниваются к бессимптомным носителям - Минздрав РК

10.08.2020, 17:00 20548
Нур-Султан. 10 августа. Kazakhstan Today - В Казахстане переболевшие и излечившиеся от коронавирусной инфекции приравниваются к бессимптомным носителям, передает Kazakhstan Today.
 

Хочется отметить, что переболевшие и излечившиеся COVID-19 приравниваются к бессимптомным носителям. Поэтому таким гражданам желательно находиться в домашнем карантине сразу после того, как они перенесли и вылечились, и строго соблюдать санитарные требования по самоизоляции", - сказал на брифинге в СЦК официальный представитель Минздрава Багдат Кожахметов.

 
Он также подтвердил, что в Казахстане нет ни одного зарегистрированного факта, когда кто-либо повторно заразился коронавирусной инфекцией. 
 
Как ранее сообщали вирусологи, самые опасные источники инфекции - это бессимптомные носители. У них нет проявления заболевания, но они выделяют вирус в окружающую среду.
 

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