Переболевшие COVID-19 приравниваются к бессимптомным носителям - Минздрав РК

Нур-Султан. 10 августа. Kazakhstan Today - В Казахстане переболевшие и излечившиеся от коронавирусной инфекции приравниваются к бессимптомным носителям, передает Kazakhstan Today.

Хочется отметить, что переболевшие и излечившиеся COVID-19 приравниваются к бессимптомным носителям. Поэтому таким гражданам желательно находиться в домашнем карантине сразу после того, как они перенесли и вылечились, и строго соблюдать санитарные требования по самоизоляции", - сказал на брифинге в СЦК официальный представитель Минздрава Багдат Кожахметов.

Он также подтвердил, что в Казахстане нет ни одного зарегистрированного факта, когда кто-либо повторно заразился коронавирусной инфекцией.

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