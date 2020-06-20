Переболевших коронавирусом призывают стать донорами иммунной плазмы

Нур-Султан. 19 июня. Kazakhstan Today - Республиканский центр крови призывает людей, перенёсших коронавирусную инфекцию, стать донорами иммунной плазмы, поскольку именно в их плазме крови содержатся антитела к коронавирусу COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Переливание такой плазмы пациентам с тяжелой формой течения COVID-19 может предотвратить летальные исходы и ускорить выздоровление. В свою очередь, Республиканский центр крови (РЦК) гарантирует донорам полную безопасность процедуры донации плазмы, которая проводится на самом современном оборудовании, с соблюдением индивидуального приема доноров, отдельно от общего потока, сообщает пресс-служба РЦК.

Отмечается, что перед донацией плазмы проводится определение уровня гемоглобина и группы крови, уровня иммунных антител, медицинское обследование.

Процесс донации плазмы в объеме 400-600 миллилитров занимает в среднем 30-40 минут и осуществляется на специально предназначенном для этого оборудовании. Весь расходный материал, который соприкасается с кровью, является одноразовым и стерильным, вскрытие упаковки с ним осуществляется в личном присутствии донора. Также кровь будет обследована на ВИЧ-1,2, вирусные гепатиты В и С, сифилис методами иммунного и генетического (ПЦР) анализа. Персонал Республиканского центра крови работает в средствах индивидуальной защиты и находится под постоянным медицинским наблюдением. Воздух в помещениях непрерывно обеззараживается, все поверхности дезинфицируются каждые 30 минут. Ваше здоровье при этом не пострадает, потому что сдача плазмы - это простая, полезная и безопасная процедура", - заверили в РЦК.

В случае необходимости Республиканский центр крови предоставляет трансфер.

Если вы переболели COVID-19 и хотите помочь нуждающимся пациентам, свяжитесь с центром крови с 08.00 до 16.00: +7 (727) 382 61 43, +7 (727) 246 09 23, круглосуточно: +7 777 253 36 56, +7 (707) 928 70 19. Конфиденциальность гарантируем. Организуем автотранспорт", - подчеркивается в сообщении.

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