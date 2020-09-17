Переболевший COVID-19 заразен еще до 90 дней

Москва. 16 сентября. Kazakhstan Today - Человек, переболевший коронавирусом, заразен еще 90 дней, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума РАН, передает Kazakhstan Today.





Согласно последним наблюдениям, переболевший человек может быть заразен до трех месяцев. По крайней мере, такие показатели приходят из-за рубежа. А в России в среднем есть данные о периоде в 48 дней, пишет Вести.RU

Человек, у которого уже нет симптомов, у которого прекрасная кровь, все показатели, но вирус из носа он выделяет", - рассказала Попова.

Как сообщает РИА Новости, по словам главы Роспотребнадзора, пока ученым не известен патогенез (то есть механизм зарождения и развития болезни) COVID-19, последствия перенесенной болезни, а также уровень иммунитета.





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