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Переболевший коронавирусом глава горздрава Алматы сдал плазму для лечения тяжелых пациентов

23.06.2020, 14:30 6238
Переболевший коронавирусом глава горздрава Алматы сдал плазму для лечения тяжелых пациентов
Алматы. 23 июня. Kazakhstan Today - Сегодня руководитель управления общественного здоровья Алматы Камалжан Надыров сдал плазму, которая применяется для лечения тяжелых пациентов с коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
 

Сегодня я сдал плазму, которая применяется для лечения тяжелых пациентов с коронавирусом. Как вы уже знаете, я переболел этой инфекцией, и, думаю, моя плазма поможет в лечении пациентам с тяжелой формой заболеваемости. Данный метод, применяемый для инфицированных, имеет эффект живой вакцины и поможет многим выздороветь. Стать донором - это долг каждого человека. В настоящий момент в Алматы выписано более 2 тыс. человек. И я призываю каждого переболевшего сдать кровь на антитела от Covid-19, тем самым можно помочь многим людям, которые проходят лечение от коронавируса, и прежде всего тяжелобольным. Процедура безболезненная и безопасная. Сейчас нам как никогда необходимо сплотиться в борьбе с вирусом. Государством оказывается большая помощь в борьбе с инфекцией. Уверен, мы сможем достойно преодолеть все сложности", - сказал глава Алматинского горздрава.

 
По словам Камалжана Надырова, рост заболеваемости в Алматы продолжается, также увеличилось количество больных с тяжелой формой течения. 
 
Отметим, что процесс забора антител у переболевших коронавирусом в Казахстане уже запущен. Данную процедуру все желающие могут провести в Республиканском центре крови города Алматы. 
 
По словам директора Республиканского центра крови Дилявера Бекирова, за месяц обратились 24 человека на сдачу плазмы, однако только трое стали донорами, так как только у них выявился высокий титр антител на COVID-19. Камалжан Талгатович подошёл по всем параметрам как донор, так как у него в организме обнаружен высокий титр антител. 
 
В ходе процедуры плазмафереза (заготовки плазмы) от одного донора получают 600 миллилитров плазмы, для инфицированного человека достаточно и 200 миллилитров. Благодаря одному донору можно спасти жизнь и вылечить троих больных коронавирусом. Извлечение такого объёма плазмы является научно обоснованным и не причиняет никакого вреда донору. 
 
Действие данной плазмы основано на пассивной иммунизации, то есть уже готовые антитела переносятся в кровеносное русло и таким образом нейтрализуют вирусы пациента. 
 
Напомним, что в настоящий момент все препараты, используемые медиками, носят лишь косвенный характер - антибактериальный или противовоспалительный. Именно поэтому необходимо применять иные способы лечения.
 

Надеемся, что применение такого способа лечения поможет уменьшить количество тяжелобольных", - отметили в городском акимате.


Напомним, 2 июня распоряжением акима Алматы Бакытжана Сагинтаева на должность руководителя управления общественного здоровья назначен Камалжан Надыров. В апреле постановлением правительства Надыров Камалжан был освобожден от занимаемой должности вице-министра здравоохранения в связи с переходом на другую работу. Планировалось, что он сразу займет пост руководителя управления общественного здоровья Алматы. Однако у Камалжана Надырова подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". В связи с данной ситуацией по согласованию с акимом Алматы отставка ранее занимавшего должность руководителя управления общественного здоровья Тлеухана Абилдаевым была приостановлена.
 

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