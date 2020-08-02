Первую вакцинацию от коронавируса провели в Казахстане

Нур-Султан. 1 августа. Kazakhstan Today - Первую в Казахстане вакцинацию человека от коронавируса провели в Международном центре вакцинологии при Казахском национальном аграрном университете, передает Kazakhstan Today.

Первым казахстанцем, получившим прививку, стал директор центра вакцинологии при Казахском национальном аграрном университете Кайсар Табынов, сообщает телеканал "Хабар 24".





Ему ввели препарат под названием COVAX-19. Вакцина разработана в Австралии и в настоящее время проходит первую фазу клинических испытаний.

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