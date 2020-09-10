Первый вице-министр здравоохранения посетил объекты здравоохранения Акмолинской области

Кокшетау. 9 сентября. Kazakhstan Today - Первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов ознакомился с ходом строительства больниц и поликлиник в Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.

Марат Шоранов побывал в новой поликлинике ТОО "Авиценна-Бурабай", строительство которой завершается в рамках государственно-частного партнерства в Щучинске.

В Бурабайском районе в течение многих лет остро стоит вопрос в качестве предоставления медицинских услуг, в связи с отсутствием типового здания поликлиники. Имеется несколько поликлиник, но их здания являются не типовыми, не соответствуют санитарно-эпидемиологическим и современным требованиям к объектам здравоохранения, что вызывало недовольство граждан. В этой связи было принято решение о строительстве новой поликлиники, соответствующей всем стандартам качества", - отметил Марат Шоранов.

С начала реализации проекта ГЧП в 2017 году, ТОО "Авиценна-Бурабай" завершило строительство шестиэтажного здания поликлиники на 1000 посещений в смену, общей площадью 6000 квадратных метров. В данный момент проводится установка и монтаж медицинского оборудования.

При передислокации поликлиники в новое здание, снимется вопрос социальной напряженности среди населения, а также открываются новые возможности для решения социальных проблем. Население района будет получать медицинскую помощь в условиях, отвечающих современным требованиям. При этом освобождаются бывшие здания поликлиники, в которых возможно произвести реконструкцию и использовать под общежитие для студентов и работников бюджетной сферы", - рассказала учредитель ТОО Юлия Гагаркина.

ТОО "Авиценна-Бурабай" оказывает амбулаторно-поликлиническую и стационарную помощь прикрепленному населению Бурабайского района. Население района составляет 75164 человек. В новой поликлинике будут оказывать всю специализированную квалифицированную медицинскую помощь, ПМСП, неотложную и доврачебную помощь. Поликлиника оснащена КТ, МРТ, рентген-аппаратом, аппаратами УЗИ экспертного класса, маммографом и так далее согласно норматива оснащения. Также здесь имеется стационар на 170 коек. Планируемая дата переезда - IV квартал 2020 года.

Кроме того, первый вице-министр посетил АО "Тыныс", производящее медицинское оборудование, в том числе аппараты ИВЛ.

Также Марат Шоранов ознакомился с ходом строительства онкологической поликлиники.

Акмолинская область входит в первую пятерку областей Республики с высоким уровнем онкозаболеваемости, которая выше среднереспубликанского в 1,5 раза. Из-за слабой оснащенности некоторых районных организаций ПМСП (первичной медико-санитарной помощи. - Прим. агентства) диагностическим медицинским оборудованием и отсутствием специалистов пациенты направляются в "поликлинику" онкодиспансера. Также стоит отметить, что происходит увеличение количества состоящих на диспансерном учете онкологических больных. Если в конце 2014 года их количество составляло 8036, то на конец первого полугодия - 8833. То есть, рост составил 9,9%", - констатировал Шоранов.

Стоит отметить, что из-за отсутствия типовой поликлиники в регионе в здании Онкоцентра Многопрофильной областной больницы обследуют одновременно амбулаторных и стационарных больных. Эти проблемы решит новая онкологическая поликлиника, строительство которой планируется завершить 30 октября 2020 года, стоимость проекта составляет 2,6 млрд тенге.

Завершил свой визит первый вице-министр посещением Кокшетау. В данный момент там производят установку быстровозводимой модульной больницы на 200 коек.

4 сентября глава Минздрава РК совершил рабочий визит в Туркестанскую область. 3 сентября в рамках рабочего визита по регионам министр здравоохранения Алексей Цой в Алматинской области ознакомился с ходом строительства CОVID-центра.

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