Минздрав проработает вопрос о закупе вакцины Pfizer от коронавируса

Нур-Султан. 10 ноября. Kazakhstan Today - Германская фармацевтическая компания BioNTech и ее американский партнер Pfizer заявили об успешных испытаниях вакцины против коронавирусной инфекции. В этой связи Минздрав РК рассмотрит возможность закупа вакцины после ее выпуска. Об этом сегодня на брифинге в СЦК заявил заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Нурлыбек Асылбеков, передает корреспондент агентства.

Эта информация (о результатах испытаний. - Прим. агентства) вышла только вчера. Мы тоже узнали об этом из СМИ, и Министерством здравоохранения сейчас будет срочно этот вопрос прорабатываться", - сказал Асылбеков.

При этом он отметил, что вопрос о закупе вакцины прорабатывается комплексно, учитывая разработку отечественной вакцины, в Российской Федерации и других вакцин.

До этого была информация о том, что третья фаза ни у кого не закончена. После регистрации данной вакцины, я думаю, мы в этом контексте будем работать и с компанией Pfizer, и с ее соучредителем", - заключил Нурлыбек Асылбеков.

BioNTech опубликовала промежуточные результаты испытаний нового препарата. По ее данным, риск заразиться коронавирусом при применении вакцины более чем на 90% ниже, чем без прививки. BioNTech и ее американский партнер Pfizer планируют подать запрос в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на следующей неделе, пишет ТАСС

Основываясь на прогнозах, мы ожидаем произвести во всем мире до 50 млн доз вакцины в 2020 году и до 1,3 млрд доз в 2021 году", - говорится в заявлении BioNTech.

Препарат относится к группе так называемых генных вакцин, содержащих в себе генетическую информацию о возбудителе. BioNTech работает преимущественно в области разработки методов иммунотерапии рака.

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