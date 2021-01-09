Врач умер после прививки вакциной Pfizer в США

Алматы. 8 января. Kazakhstan Today - В США врач умер спустя чуть более двух недель после прививки вакциной Pfizer, передает Kazakhstan Today.

Супруга покойного Хайди Некельманн рассказала, что ее 56-летний муж Грегори Майкл привился 18 декабря и умер спустя 16 дней, сообщает РИА "Новости"

По-моему, его смерть была на 100 процентов связана с вакциной. Другого объяснения нет", - сказала Некельманн.

По ее словам, Майкл вел активный образ жизни, не курил, лишь изредка употреблял алкоголь. Кроме того, при проверке здоровья у него не обнаружили никаких заболеваний.

Через три дня после вакцинирования мужчина заметил красные пятна на руках и ногах, свидетельствующие о подкожном кровоизлиянии. На обследовании у медика обнаружили острую нехватку тромбоцитов.

Медики диагностировали ему идиопатическую тромбоцитопеническую пурпуру - болезнь, при которой организм принимает тромбоциты за чужеродные тела и дает сигнал селезенке уничтожить их. Врачи пытались спасти мужчину, но 3 января мужчина скончался от кровоизлияния в мозг, еще до того, как ему должны были сделать операцию.

В пресс-службе Pfizer подчеркнули, что расследуют случай гибели Майкла. Специалисты компании также отметили, что пока не видят прямой связи между вакциной и смертью мужчины.

Ранее пациент дома престарелых в швейцарском Люцерне скончался после прививки вакциной Pfizer, однако в надзорном органе за рынком лекарств Swissmedic пояснили, что 91-летний мужчина страдал от нескольких серьезных заболеваний, которые могли стать причиной смерти.





Препарат BNT162b2 от американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech стал первой вакциной от COVID-19, одобренной властями Евросоюза.

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