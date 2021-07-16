С Pfizer достигнута предварительная договоренность на поставку вакцины в Казахстан

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НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - С компанией Pfizer достигнута предварительная договоренность на поставку вакцины в IV квартале 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С марта 2021 года начаты процедуры переговоров с представителями компании Pfizer о возможных поставках вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19. В рамках взаимодействия между министерством и компанией Pfizer подписано Соглашение о конфиденциальности", - сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.

Министерством на постоянной основе проводятся переговоры с компанией Pfizer по оптимизации условий соглашений об основных условиях сделки, в том числе проведено совещание на уровне правительства Республики Казахстан.

Вместе с тем компания Pfizer уведомила о необходимости принятия указа президента РК для заключения соглашения по поставке вакцины.





Напомним , 10 июля в ходе расширенного заседания правительства президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил наказать виновных за срыв поставки вакцины Pfizer.

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