Фото: Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - Первую партию вакцины Pfizer доставили в Казахстан, сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вечером 10 ноября 2021 года по поручению главы государства осуществлена поставка в Казахстан первой партии вакцины Pfizer против COVID-19, одобренной ВОЗ. В рамках ранее подписанного соглашения было закуплено 4 млн доз вакцины Comirnaty Pfizer/BioNTech.

Сообщается, что вакцина, поступившая через единого дистрибьютора, будет оперативно направлена в регионы страны. В ближайшие дни граждане РК могут вакцинироваться от коронавирусной инфекции.

Для четкого соблюдения инструкции по хранению вакцины и предотвращения негативных последствий были проведены подготовительные мероприятия по ее поставке и применению: приобретено холодильное оборудование, шприцы, медицинские работники прошли обучение правильному применению и хранению препарата.

Напомним, вакцина Comirnaty Pfizer/BioNTech разрешена ВОЗ, используется в США, Великобритании, Канаде и ЕС. Ее эффективность составляет 95 процентов. Это шестая вакцина, зарегистрированная в Казахстане.