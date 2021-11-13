В Алматы началась вакцинация препаратом Pfizer

АЛМАТЫ. 12 НОЯБРЯ - Заместитель управления общественного здоровья города Алматы Лаура Мырзагали рассказала о вакцинации препаратом Pfizer, передает KAZAKHSTAN TODAY.
С сегодняшнего дня мы начали прививать подростков в поликлиниках. Уже 1619 детей 12-17 лет пожелали привиться. Если на прививку придет подросток без согласия родителей, медработники будут созваниваться с ними и спрашивать согласие. Списки имеются, педагоги нам в этом помогают", - сказала Мырзагали.
Заместитель управления общественного здоровья города сообщила, что вакцинация подростков в прививочных пунктах школ будет начата со следующей недели.
Со своей стороны, медики проводят разъяснительную работу, объясняя алгоритм вакцинации подростков. Так, родители, если хотят, могут присутствовать при вакцинации своих детей как в поликлинике, так и в школе.
На сегодня вакцинацию казахстанским подросткам в возрасте 12-17 лет будут проводить вакциной "Комирнати" (компании Pfizer), которая одобрена ВОЗ и является единственной вакциной, рекомендованной для вакцинации детей старше 12 лет и беременных женщин.
Ранее сообщалось, что первые 46,8 тыс. доз вакцины Pfizer поступили в Алматы.