В Алматы на прививку вакциной Pfizer записались свыше 3200 человек

Фото: УВП города Нур-Султана

АЛМАТЫ. 6 ДЕКАБРЯ - Заместитель руководителя управления общественного здоровья Алматы Лаура Мырзагали на брифинге Региональной службы коммуникаций рассказала о продолжающейся вакцинации подростков, беременных женщин и кормящих матерей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Она также ответила на вопросы о предстоящей платной вакцинации взрослого населения препаратом Comirnaty от Pfizer.

По статистике УОЗ, в Алматы прививки от коронавируса препаратом Comirnaty производства Pfizer получили 996 беременных, 3513 кормящих женщин и 12 460 подростков. Лаура Мырзагали отметила, что в первую очередь вакцина Comirnaty предназначена для этих трех категорий. Однако ею можно будет привиться и другим желающим на платной основе. Стоимость пока неизвестна.

В нашем городе определены три медицинские организации, в которых ведут запись населения пожелавших вакцинироваться Pfizer. Сегодня записались на вакцинацию этим препаратом 3279 человек в возрасте от 19 до 65 лет. Когда нам официально Министерство здравоохранения даст разрешение на старт и определит количество вакцин, мы начнем вакцинацию", - сообщила Мырзагали.

Записаться на вакцинацию другим категориям населения можно в городской больнице №5, в поликлинике №5 и в 7-й студенческой поликлинике. В дальнейшем будут определены и другие медорганизации.

Как отметила представитель УОЗ, все имеющиеся в Алматы вакцины успешно продолжают работать и защищать от тяжелого течения заболевания.

Мырзагали призвала горожан участвовать в вакцинации, разрешать родителям прививать детей, так как они являются источниками заражения для своих старших родственников. По ее словам, никаких отзывов о плохой переносимости детьми, беременными и кормящими женщинами после прививки не было.

Всего, по данным УОЗ, за прошедшие сутки зарегистрировано 66 случаев коронавирусной инфекции. Сегодня в инфекционных стационарах развернуто 1434 койки, однако находится там только 282 человека, из которых 8 детей. В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего 40 пациентов. На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 636 пациентов.

Всего за весь период вакцинации первым компонентом привиты 1 043 672 человека, вторым компонентом 975 812 человек. Из общего количества привитых лица старше 60 лет составляют 122 544 человека. Прививку можно сделать бесплатно в одном из 132 пунктов вакцинации.