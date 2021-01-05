Pfizer предложила Африканскому союзу вакцину от COVID-19 по "непомерно высокой цене"

Претория. 4 января. Kazakhstan Today - Компании Pfizer и BioNTech предложили поставить созданную ими вакцину от COVID-19 в количестве 50 млн доз в Африку для медицинских работников. Однако реакцией председательствующей в Африканском союзе ЮАР стало заявление о том, что предложение содержит "непомерно высокую цену", передает Kazakhstan Today.

О предложении поставить вакцину сообщило агентство Bloomberg, отметив, что указанная партия вакцины должна поступить с марта по конец 2021 года, пишет ТАСС

Также сообщается, что сейчас Африканский союз ведет переговоры с рядом поставщиков вакцин от нового коронавируса, включая компанию Johnson & Johnson. Между тем Африканский экспортно-импортный банк сообщил 24 декабря, что странам Африки требуется в экстренном порядке более $9 млрд, чтобы закупить минимально необходимое количество вакцины от COVID-19 с целью остановить эпидемию на континенте, которая продолжает разрастаться.

Большинство стран Африки являются участниками COVAX - международного механизма, запущенного Всемирной организацией здравоохранения совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. COVAX призван поддерживать создание производственных мощностей и проводить закупки вакцин от COVID-19. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, облегчая доступ к ним развивающихся государств. Однако, согласно оценкам экспертов, в рамках программы COVAX в текущем году можно будет вакцинировать не более 20% населения Африки. Этого недостаточно для того, чтобы остановить на континенте эпидемию COVID-19.

На текущий день в Африке выявлены 2 782 260 зараженных коронавирусом, из них более 66 тыс. умерли. Наибольшее число инфицированных и умерших зафиксировано в ЮАР, за ней следуют Марокко, Египет, Тунис и Эфиопия.

Ранее вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов заявил, что Казахстан готов поставлять вакцину Pfizer , при этом ее цена в два раза выше, чем у российской вакцины. Стоимость "Спутник V" составляет порядка $20.

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