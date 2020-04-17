Алматы. 16 апреля. Kazakhstan Today - Планируется создание охраняемой санитарной зоны вокруг Алматы, передает Kazakhstan Today.

Для дальнейшего восстановления экономики Алматы, а также пригородных зон возможно создание охраняемой санитарной зоны вокруг Алматы (с включением пригородов Каскелен, Талгар, Шамалган и т.д.)", - говорится в Плане поэтапного восстановления экономики и жизнедеятельности Алматы.

Сообщается, что жители внутри санитарной зоны смогут постепенно быть допущены в город после тестирования.

В плане отмечается, что при выходе из карантина необходимо обеспечить сохранение или даже дальнейшее ужесточение режима въезда и выезда из города (включая авиаперелеты).

При достаточности ресурсов можно постепенно впускать население в город, но только после тестирования и карантинной изоляции", - говорится в документе.

В плане также сообщается, что для старта плана поэтапного восстановления жизнедеятельности Алматы необходимо, чтобы постоянно работала комбинация из 2 показателей. Первый - средний уровень роста количества инфицированных за последние 7 дней не должен превышать 3% (количество новых подтвержденных случаев в день, деленное на общее количество подтвержденных случаев). Второе - количество тестов ПЦР на 1 млн человек, сделанных за последние 14 дней, должно быть не менее 10 000 (показатель Топ-25% из выборки 155 стран).

При повышении среднего уровня роста свыше 5% или при снижении количества тестов ПЦР на 1 млн человек до 8000 за 14 дней необходимо запускать механизм отката к усиленному карантину.





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