Система Orphus

Плановая медпомощь населению будет восстанавливаться поэтапно - Минздрав

21.07.2020, 11:44 5590
Нур-Султан. 21 июля. Kazakhstan Today - Минздрав будет поэтапно восстанавливать плановую медицинскую помощь населению, передает Kazakhstan Today.
 

Согласно поручению главы государства, министерством разработан проект Плана по поэтапному возобновлению оказания плановой медицинской помощи населению, в том числе высокотехнологичной", - сообщил сегодня на заседании правительства министр здравоохранения РК Алексей Цой.

 
Он уточнил, что возобновление плановой медицинской помощи планируется в два этапа, в зависимости от узкопрофильности оказания услуг населению и от степени задействованности медицинских организаций в борьбе с COVID-19. 
 
При занятости коек стационаров менее 50%, после соответствующей дезобработки, планируется открыть профильные и плановые койки на 50%, при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.
 
Ранее сообщалось, что Казахстан вышел на уровень стабилизации эпидемиологической ситуации.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая