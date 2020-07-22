Плановая медпомощь населению будет восстанавливаться поэтапно - Минздрав

Нур-Султан. 21 июля. Kazakhstan Today - Минздрав будет поэтапно восстанавливать плановую медицинскую помощь населению, передает Kazakhstan Today.

Согласно поручению главы государства, министерством разработан проект Плана по поэтапному возобновлению оказания плановой медицинской помощи населению , в том числе высокотехнологичной", - сообщил сегодня на заседании правительства министр здравоохранения РК Алексей Цой.

Он уточнил, что возобновление плановой медицинской помощи планируется в два этапа, в зависимости от узкопрофильности оказания услуг населению и от степени задействованности медицинских организаций в борьбе с COVID-19.

При занятости коек стационаров менее 50%, после соответствующей дезобработки, планируется открыть профильные и плановые койки на 50%, при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.

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