По 10 млн тенге выплачено 45 семьям медработников, скончавшихся от коронавируса

Нур-Султан. 7 октября. Kazakhstan Today - На сегодняшний день 45 семьям скончавшихся от COVID-19 медицинских работников выплачено по 10 млн. тенге. Об этом на брифинге в СЦК сообщил председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК Тимур Султангазиев, передает Kazakhstan Today.

Тимур Султангазиев сообщил, что на 7 октября 4450 заболевшим медицинским работникам осуществлена выплата в размере 2 млн тенге. По его словам, количество медицинских работников, у которых случай заражения COVID-19 связан непосредственно с профессиональной деятельностью, составляет 8442. Кроме того, на текущую дату 45 семьям умерших медицинских работников выплачено по 10 млн тенге.

В свою очередь, председатель правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" Болат Токежанов рассказал о надбавках к заработной плате медработников, задействованных в противоэпидемиологических мероприятиях в борьбе с COVID-19 и вирусной пневмонией. Эти надбавки ежемесячно оплачиваются Фондом социального медицинского страхования.

Все обязательства перед медицинскими работниками Фондом выполняются в полном объеме и своевременно", - подчеркнул Токежанов.

По его информации, за период смарта по август текущего года выплачено надбавок на сумму 73,7 млрд тенге. По итогам сентября прогнозно надбавки получат более 40 тысяч медицинских работников на сумму 10,1 млрд тенге.

Количество медработников, которые привлечены к работе в опасных условиях с инфекцией, ежемесячно варьируется в зависимости от эпидемиологической ситуации. Если в марте к работе с коронавирусом были привлечены 19 тысяч медицинских работников, то, например, в июле их число выросло почти до 79 тысяч человек", - привел статистику глава фонда.

Он также напомнил, что в послании главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года дано поручение предусмотреть 150 млрд тенге на выплату стимулирующих надбавок за второе полугодие этого года работникам организаций здравоохранения, задействованным в проведении противоэпидемических мероприятий в рамках борьбы с COVID-19.

Фондом произведены прогнозные расчеты потребности в финансировании для выплаты надбавок медицинским работникам до конца этого года. Предварительная потребность в финансовых средствах составляет порядка 135 млрд тенге, отметили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

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