По итогам апреля прививки от COVID-19 должны получить 20% подлежащего вакцинации населения - премьер-министр

НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - По итогам апреля прививки от COVID-19 должны получить 20% подлежащего вакцинации населения, сообщил на заседании правительства премьер-министр РК Аскар Мамин, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На сегодня самой важной задачей является всеобщий охват наших граждан вакцинацией против коронавируса. По итогам апреля прививки от COVID-19 должны получить уже 20% населения, подлежащего вакцинации. Необходимо придерживаться плана вакцинации и графика поставки вакцин в регионы", - сказал Мамин.

Премьер-министр отметил важность строгого соблюдения гражданами требований по ношению масок, социального дистанцирования и недопущения скопления людей.

Глава правительства поручил расширить внедрение приложения "Ashyq" в бизнес-среде, что позволит предпринимателям активизировать свою деятельность в условиях введенных ограничений.

Как сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, на сегодняшний день санитарно-эпидемиологическая ситуация несколько стабилизировалась . Индекс репродуктивности вируса по республике снизился до 1. Загруженность инфекционных коек составляет 41%, реанимационных - 28%. К настоящему времени в "красной зоне" по темпам распространения Covid-19 находятся города Нур-Султан и Алматы, Западно-Казахстанская, Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская и Мангистауская области. Все остальные регионы, за исключением Туркестанской и Северо-Казахстанской областей, - в "желтой зоне".

С 26 апреля начата работа по масштабированию приложения "Ashyq" на объектах предпринимательства. Теперь в рамках "Ashyq", помимо театров и кинотеатров, готовы открыться кафе, рестораны, торгово-развлекательные центры и спортивные объекты, в том числе фитнес-залы.

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