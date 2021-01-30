По Павлодарской области установят 20 санитарных постов

Павлодар. 29 января. Kazakhstan Today - Главный санитарный врач Павлодарской области Батырбек Алиев напомнил, что регион находится в "красной зоне" по COVID-19. С 1 января коронавирусную инфекцию подтвердили у 3714 человек, а 29 января количество заболевших за день достигло рекордных 296, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Pavlodarnews.kz , в "красную зону" вошли девять районов и три города области. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе принят ряд мер, соответствующих критериям ограничения работы социально-экономических объектов для "красной зоны". Это локдаун выходного дня, работа по удаленной системе 80% коллективов, ограничение графика работы социально-значимых объектов с целью предупреждения массового скопления людей, дистанционное обучение школьников, ограничение передвижений людям старше 65 лет.

В регионе приостановили межобластные, внутриобластные, междугородние и межрайонные пассажирские перевозки, кроме направлений Аксу - Павлодар - Аксу и Павлодар - Аксу - Павлодар.

В городах и районах порекомендовали провести дезинфекцию в торговых объектах, общественном транспорте, такси, подъездах и лифтах, на промышленных объектах и в общественных местах.

По словам главного санврача, по области установят 20 санитарных постов: у людей будут измерять температуру и проверять симптомы вирусных инфекций. Проходить через посты можно будет по справкам и пропускам, время передвижения физлицам ограничат.

Десять санпостов с ограниченным передвижением появятся в пяти районах области:

- В Иртышском - санпост в селе Иртышск установят с 31 января по 14 февраля;

- В Майском - в сёлах Коктобе и Кентубек пост будет действовать с 29 января по 12 февраля. Переходить через санпост пешеходы и автомобилисты могут с 07.00 до 20.00 со справками;

- В Железинском - с 1 по 15 февраля в сёлах Железинское и Башмачное;

- В Успенском - четыре санпоста разместят в сёлах Галицкое, Коныр-узек, Козыкеткен, и Константиновка;

- В районе Аккулы - пока установлен только один санпост, в райцентре.

Обращаю внимание, что по всей области будет усилен контроль за исполнением режима ограничительных мероприятий, в том числе на предмет соблюдения масочного режима и социального дистанцирования, а также работа участковой службы будет ориентирована на выявление анонимных семейных, коллективных мероприятий", - подчеркнул главный санврач

Мониторинговые группы будут следить за тем, как заболевшие и контактные соблюдают карантин, усиленно контролировать начнут медицинское наблюдение пациентов на дому.

Жителям региона старше 65 лет рекомендуют меньше передвигаться по улицам.

По состоянию на 23.59 28 января в Казахстане зарегистрировано 183 999 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрированы 1469 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 183 999 случаев.

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