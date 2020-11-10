По периметру Петропавловска установлено 5 блокпостов

ДП СКО

Петропавловск. 9 ноября. Kazakhstan Today - По периметру города Петропавловска установлено 5 карантинных постов, один из которых установлен на территории Кызылжарского района, передает Kazakhstan Today.

В связи с усилением ограничительных мер по противодействию коронавирусной инфекции в Северо-Казахстанской области с 9 ноября введены ограничения на въезд в областной центр.

Согласно постановлению главного санитарного врача, ограничений на въезд нет для сотрудников организаций жизнеобеспечения и тех, кто прибывает в город по медицинским показаниям, на работу при наличии подтверждающих документов. Для всех остальных въезжающих граждан необходимо наличие ПЦР-теста", - рассказал начальник управления местной полицейской службы ДП СКО Айдын Байматов.

По информации пресс-службы департамента полиции СКО, всего в области 12 карантинных постов.

Сотрудники полиции, осуществляющие службу на постах, проверяют наличие разрешений на проезд через планшеты, а для тех, кто по каким-либо причинам своевременно не зарегистрировались в базе, необходимо при себе иметь справки с места работы", - добавили в пресс-службе ведомства.





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