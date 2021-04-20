По последним данным эффективность "Спутника V" составляет 97,6%

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МОСКВА. 19 АПРЕЛЯ - Эффективность вакцины против коронавируса "Спутник V" составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), передает KAZAKHSTAN TODAY.

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Николая Федоровича Гамалеи Министерства здравоохранения РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявили об эффективности вакцины "Спутник V" на уровне 97,6% по результатам анализа данных о заболеваемости коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами препарата, сообщает РИА Новости

В настоящее время в России в рамках Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) Минздрава ведется реестр лиц, которые прошли вакцинацию, а также граждан, которые заболели коронавирусом.

Согласно данным о вакцинации 3,8 миллиона россиян, полностью привитых обоими компонентами в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года в рамках программы массовой гражданской вакцинации, заболеваемость начиная с 35 дня с даты первого укола составила всего 0,027%. При этом заболеваемость среди невакцинированного взрослого населения за сопоставимый период с 35 дня после запуска массовой гражданской вакцинации составила 1,1%.

Разработчики отметили, что данные и расчеты эффективности вакцины будут опубликованы в рецензируемом медицинском журнале в мае.

Данные, опубликованные ведущим медицинским журналом The Lancet, демонстрировали эффективность вакцины на уровне 91,6%. Как показывает анализ данных заболеваемости почти 4 миллионов привитых россиян, эффективность вакцины еще выше и достигает 97,6%. Такие показатели позволяют с уверенностью утверждать, что "Спутник V" обеспечивает одни из лучших показателей защиты против коронавирусной инфекции среди всех мировых вакцин", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 60 странах с общим населением 3 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировали экспресс-тест для привившихся от COVID-19.

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