Почему Киясов разрешил очную форму работы для вакцинированных и переболевших

НУР-СУЛТАН. 3 МАЯ - Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК разъяснил поправки в постановление главного государственного санитарного врача , касающиеся перевода сотрудников организаций и офисов на дистанционную форму работы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ведомстве напомнили, что, согласно действовавшей ранее редакции постановления главного государственного санитарного врача, в организациях и офисах в регионах, находящихся в "красной зоне" на удаленном режиме должны трудиться 80% сотрудников, в очном режиме - 20%, в "желтой зоне" на удаленном режиме 50%, в очном - 50%, в "зеленой зоне" на удаленном режиме 30%, в очном - 70%.

В настоящее время согласно изменениям, внесенным постановлением №17, процентное соотношение сотрудников, работающих на удаленном и очном режиме, не изменено. При этом лица, получившие полный курс вакцинации защищены от заболевания, а лица, переболевшие COVID-19, в основном имеют защитные антитела на период до 6 месяцев и не подлежат вакцинации. В этой связи перевод на дистанционный формат работы этой категории сотрудников не целесообразен. Учитывая, что не во всех организациях в настоящее время проведена вакцинация сотрудников, а невакцинированные лица по-прежнему подвержены угрозе заболевания, в целях защиты здоровья сотрудников принято решение о допуске на работу в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 и переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев. При этом сотрудники, не вакцинированные против COVID-19 и не болевшие COVID-19 в течение последних 6 месяцев, переводятся на дистанционный формат работы, за исключением работников, исполнение обязанностей которых невозможно в дистанционном формате", - разъяснили в комитете.

Если в "красной" должно быть 80% сотрудников на удаленном режиме, а в очном - 20%, но в организации 90% сотрудников привиты, разрешается допустить на очный режим работы всех вакцинированных сотрудников, то есть на удаленном режиме будет 10% сотрудников, в очном - 90%. Аналогично в других зонах", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в действовавшей ранее редакции постановления главного государственного санитарного врача №67 в требованиях работы организаций, офисов было изложено: "Сотрудники переводятся на дистанционную форму работы в зависимости от производственной необходимости".

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