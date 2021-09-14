Почти 100% педагогов вакцинированы в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. 13 СЕНТЯБРЯ - В Алматинской области 99,9% педагогов полностью вакцинированы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вакцинированы 50,1 тыс. из 56,9 тыс. учителей, у 6,4 тыс. есть медицинские противопоказания", - рассказал заместитель акима Алматинской области Батыржан Байжуманов.

В целом, по его словам, в области вакцинированы 65% жителей.

Вакцинация завершена в Балхашском - (107%) и Аксуском (103%) районах (в пресс-службе пояснили, что, помимо жителей данных районов, были привиты также жители других районов, что позволило перевыполнить план по вакцинации. - Прим. редакции).





Низкие темпы вакцинации в Панфиловском (54%), Талгарском (49%) и Каратальском (47%) районах.

Первым компонентом вакцины в регионе привито 711 тысяч (92%) человек, вторым - 594 тысячи (83%) жителей. Для некоторых категорий граждан: учителей, военных и госслужащих ввели обязательную вакцинацию.

По мнению Байжуманова, вакцинация должна быть добровольной. Он также подчеркнул, что вводимые в регионах меры помогут создать коллективный иммунитет и остановить распространение COVID-19.

Особое внимание в регионе уделяется учащимся в школах. В образовательных учреждениях строго соблюдаются карантинные меры. Все школы обеспечены средствами защиты, на эти цели из местного бюджета выделено 200 млн тенге. Во всех объектах образования внедрена программа "Ашык". Но, несмотря на это, случаи заболевания коронавирусной инфекции зарегистрированы и в школах и детских садах", - рассказал Байжуманов.

По данным управления здравоохранения Алматинской области, в медицинских организациях имеется месячный запас средств индивидуальной защиты и неснижаемый запас лекарственных средств. В области работают 15 лабораторий, общая мощность составляет 9 тыс. лабораторных исследований. По состоянию на 13 сентября методом ПЦР лабораторно обследовано 944 582 человек, в том числе медицинских работников 16 486. Кроме этого, для социально-уязвимых слоев населения закуплено противовирусных препаратов за счет местного бюджета на сумму 92,1 млн тенге.

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