Почти 15 млрд тенге направили на борьбу с коронавирусом в Алматы

АЛМАТЫ. 20 МАЯ - 14,9 млрд тенге направили на борьбу с коронавирусом в Алматы в первом квартале 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Со стороны НАО "Фонд социального медицинского страхования" на оплату мероприятий по борьбе с коронавирусом и пневмонией предусмотрено более 71,6 млрд тенге. По городу Алматы за 1-й квартал текущего года всего направлено 14,9 млрд тенге", - сообщили в филиале фонда по Алматы

С начала года финансирование мероприятий в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией по Алматы составило 14,9 млрд тенге, в том числе: на надбавки медицинским работникам - 7,8 млрд тенге; на медицинскую помощь и услуги по предотвращению распространения КВИ - 5,5 млрд тенге (это 25 тысяч пролеченных случаев в карантинных и инфекционных стационарах); на услуги ПЦР диагностики - 1,3 млрд тенге, проведено более 168 тысяч ПЦР-тестов; на выезды мобильных бригад - 253,1 млн тенге, проведено 44,1 тысяч выездов; стационары на дому - 7,4 млн. тенге, пролечено 1390 пациентов на дому.

По словам заместителя директора филиала Жанар Кенжебаевой, основная сумма бюджета по КВИ предусмотрена на выплату надбавок к заработной плате медицинских работников, занятых в борьбе с коронавирусом. Так в январе 4 987 медицинских работников получили надбавки на сумму 1,8 млрд тенге, в феврале 5365 медицинских работников получили надбавки на сумму 1,9 млрд тенге. За март сумма выплат составляет 2,7 млрд тенге 7 202 работникам.

В фонде напомнили, что медицинскую помощь при коронавирусной инфекции и пневмонии казахстанцы получают бесплатно вне зависимости от статуса застрахованности. Также предусмотрены услуги мобильных бригад и стационаров на дому пациентам с COVID-19 и в случаях с подозрением на COVID-19.

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