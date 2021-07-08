Почти 1,5 млн жителей Акмолинской области привито первым компонентом вакцины от КВИ

КОКШЕТАУ. 7 ИЮЛЯ - Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости COVID-19 в регионе характеризуется как нестабильная. Несколько дней область находится в "красной" зоне. Для стабилизации эпидемиологической обстановки и предупреждения распространения коронавирусной инфекции в области со 2 июля ужесточены ограничительные карантинные меры, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщила главный государственный санитарный врач области Айнагуль Мусина на брифинге в Региональной службе коммуникаций, в регионе увеличивается регистрация новых случаев COVID-19. За последнюю неделю количество заболевших в сутки увеличилось с 260 до 643 случаев, недельный интенсивный показатель увеличился в 2,5 раза. Основными причинами роста заболеваемости являются снижение дисциплины населения по соблюдению карантинных мер, не соблюдение масочного режима, социальной дистанции и проведение массовых мероприятий, сообщает управление внутренней политики.

На сегодня инкубационный период сократился до 5 дней. Также стали появляться выраженные симптомы интоксикации. Участились внелегочные формы КВИ, в некоторых случаях превалирует кишечная симптоматика. Болезнь быстро прогрессирует, увеличивается площадь поражения легких в ранний период болезни. Число молодых в тяжелой и крайне тяжелой формах течения увеличивается. Тяжелее стали переносить дети и беременные. Чаще идут осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы", - рассказала Айнагуль Мусина.

Она рассказала и о проводимой в регионе поэтапной вакцинации населения против коронавирусной инфекции. На сегодня первым компонентом привито свыше 1 млн 400 тыс. человек, процент охвата подлежащего вакцинации населения - 36. Второй компонент получили более 78 тыс. человек.

В регионе продолжают работу мониторинговые группы. С начала этого года мониторингом охвачено 22 593 объектов, в результате которых было выявлено более 400 нарушений. За выявленные нарушения начислено 492 административных штрафа на сумму более 65 млн тенге.

С начала пандемии в области зарегистрировано более 24 тыс. лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

По состоянию на 23.59 6 июля в Казахстане подтвержден 442 291 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 2711 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Акмолинской области - 126.

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