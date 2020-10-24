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Почти 40% зараженных COVID-19 в Алматы участвовали в массовых мероприятиях

23.10.2020 10720
Почти 40% зараженных COVID-19 в Алматы участвовали в массовых мероприятиях
Алматы. 23 октября. Kazakhstan Today - Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин обратился к горожанам на фоне роста заражений, настоятельно потребовав соблюдать режим ношения масок и перчаток, передает Kazakhstan Today.
 
По данным департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы, в городе по состоянию на 23 октября зарегистрировано 14 607 случаев коронавирусной инфекции, из них с симптомами - 8762, без симптомов - 5845, сообщили в акимате города. 
 

За последние сутки зарегистрировано 44 случая COVID-19 и 5 случаев неуточненной пневмонии. Суточный прирост составил 0,3%, коэффициент заражения - 1,37. Уровень заболеваемости случаев КВИ на текущей неделе превысил уровень первой недели в 9 раз. Ситуация в городе становится напряженной, и наблюдается возрастающий тренд заболеваемости", - сообщил Жандарбек Бекшин.

 
В ведомстве отметили, что в целом эпидемиологическая ситуация в мире ухудшается. К примеру, в России в сутки регистрируется более 12 тыс. случаев, в Европе и Американском регионе аналогичная ситуация. В США в сутки регистрируется порядка 60 тыс. случаев, во Франции - 30 тыс. случаев, в Великобритании - 14 тыс. случаев, в Испании, Германии и Италии по 5-15 тыс. случаев. 
 
По словам Бекшина, причина роста заболеваемости в городе - продолжающиеся нарушения со стороны населения в организации и проведении массовых мероприятий, в первую очередь, свадебных и поминальных мероприятий, которые проводятся в закрытых помещениях, при скученности и плохой вентиляции. На таких мероприятиях, как известно, гости сидят подолгу и имеют обширные контакты. 
 

Обращаюсь к организаторам тоев: вы подвергаете опасности не только себя, но и всех гостей, пожилых родственников, которые, подхватив инфекцию, заносят в семьи. А также ставите в неудобное положение гостей, которые в разгар тоя или поминок вынуждены покинуть по требованию мониторинговых групп мероприятие. Это явилось причиной заражения 38% заболевших, участвовавших в различных массовых мероприятиях", - заявил Бекшин.

 
В департаменте ККБТУ отметили, что массовыми, в условиях эпидемии или ее угрозы, является скопление более 10 человек, за исключением членов одной семьи. За последнюю неделю мониторинговыми группами Алматы были выявлены ряд нарушений: в Медеуском районе в 24.00 часов работал паб "Black Hall Bar", бар "Bla Bla Bar", в Турксибском районе - проведение свадьбы в кафе "Эрмитаж", семейного мероприятия в кафе "Золотой Кувшин", в Наурызбайском районе - ресторан "Алтын" - узату, кафе "Tengri" - юбилей. На этих объектах работники мониторинговых групп распустили гостей. При повторных нарушениях объекты будут закрываться в судебном порядке.
 

Вторая причина роста заболеваемости в Алматы - общественный транспорт, где частые нарушения масочного режима, не используются перчатки. Поэтому настоятельно требуем соблюдать режим ношения масок и перчаток", - отметил главный санврач города.

 
Третья причина - высокая регистрация коронавирусной инфекции в организациях. Для снижения скученности сотрудников и ограничения контактов как на работе, так и по пути на работу, ДККБТУ требует не менее 30% сотрудников перевести на дистанционный режим работы, за исключением объектов обеспечения жизнедеятельности.
 
В-четвертых, причиной роста заболеваемости является перезаражение в семье. Взрослые люди, особенно молодежь, посещая ночные клубы и объекты общественного питания, заносят инфекцию в семьи.
 
По городу Алматы с 8 октября усилена работа мониторинговых групп по соблюдению карантинных мер. Функционируют 26 мониторинговых групп при районных акиматах, которыми ежедневно проводятся проверочные мероприятия по объектам в целях контроля выполнения противоэпидемических мероприятий на местах. В период с 8 октября по сегодняшний день мониторинговыми группами охвачено 1656 объектов, из них выявлено нарушений масочного режима в 406 объектах, функционирующих в период карантина. За нарушение масочного режима в отношении физических лиц по части 1 статьи 425 КоАП РК составлено 94 протокола об административном правонарушении на сумму 3,9 млн тенге.
 

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