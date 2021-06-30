Почти на 40% выросла заболеваемость коронавирусом в Казахстане

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НУР-СУЛТАН. 29 ИЮНЯ - В ходе заседания правительства Республики Казахстан министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что за последнюю неделю рост заболеваемости коронавирусом в Казахстане составил 39%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За последнюю неделю отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией на 39%. Занятость инфекционных коек по республике на 29 июня составляет 27%, реанимационных коек - 24%", - проинформировал Алексей Цой.

Министр отметил, что рост заболеваемости по республике обусловлен ростом заболеваемости в городах Нур-Султане и Алматы в 1,7 раза, что составляет 43% от общей заболеваемости по РК.

По словам Цоя, занятость инфекционных коек в столице составляет 65%, реанимационных коек - 74%. В Алматы - 32% и 31%, соответственно.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городах Нур-Султане и Алматы введены дополнительные меры, направленные на ограничение деятельности объектов с массовым скоплением населения. Также приняты дополнительные меры ограничения в Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской областях, в связи с переходом указанных регионов в зону повышенного эпидриска или красную зону.

Министр также сообщил, что в стране был проведен анализ эффективности вакцинации.

Так в стране с ростом числа вакцинированных с апреля по июнь месяц с 1,3 млн до 3,2 млн. человек, вакцинированных первой дозой, отмечается снижение заболеваемости в 2 раза. В этой связи даже с учетом появления Дельта-штамма и продолжающегося изучения эффективности вакцин против указанного штамма, следует отметить, что вакцинация оказывает положительное влияние на эпидемиологическую ситуацию в стране", - добавил он.

Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области. На сегодняшний день в стране зарегистрирован 421 121 случай с положительным результатом COVID-19 и 56 942 случая с отрицательным.

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