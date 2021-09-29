Почти в 3 раза сократилась смертность от COVID-19 в Казахстане

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НУР-СУЛТАН. 28 СЕНТЯБРЯ - В ходе заседания правительства Республики Казахстан министр здравоохранения Алексей Цой доложил об эпидемиологической обстановке в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам Алексея Цоя, санитарно-эпидемиологическая ситуация в Казахстане улучшается. Во всех регионах за месяц значительно снижен уровень заболеваемости. Индекс репродуктивности вируса составляет 0,88.

Глава Минздрава рассказал, что со второй половины августа заболеваемость в стране снизилась в 3,2 раза, летальность - в 2,7 раза.

Кроме того, отмечается уменьшение количества больных, находящихся на стационарном лечении, в 2,4 раза - с 25 тыс. по состоянию до 10,5 тыс. человек. Количество больных, находящихся на амбулаторном лечении, снизилось в 1,7 раза - с 89 тыс. до 51 тыс. больных.

Цой также уточнил, что загруженность инфекционных коек составляет 33%, реанимационных - 32%. При этом по республике закрыто 57 ковидных стационара или 25 тыс. коек

В свою очередь, глава правительства поручил продолжить вакцинацию населения и держать на постоянном контроле санитарно-эпидемиологическую ситуацию.

Он также отметил необходимость принятия профилактических и противоэпидемических мер по гриппу и другим респираторным инфекциям, которые наиболее распространяются в осенний период. "Необходимо активизировать вакцинацию населения против гриппа и обеспечить готовность медицинских организаций к приему больных с гриппом", - сказал Мамин.

По информации пресс-службы правительства, для вакцинации против гриппа подготовлено 2,5 млн доз вакцин. К настоящему времени в первую очередь прививаются дети, люди из группы риска, медицинские работники.





Дополнено: На сегодняшний день, по информации Минздрава, охват подлежащего вакцинации населения составил 75,8%: первым компонентом привито более 7,5 млн человек, вторым компонентом привито более 6,4 млн человек с охватом 64,7% подлежащего населения.





















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